去年北捷車門開關異常百餘次　逾5成原因都是它

圖文／鏡週刊

日前北捷中和新蘆線台北橋站一部列車車門無法關閉，北捷行控中心接獲行車專員通報，立即請站長前往月台檢視，經現場處理後車門關閉，該部列車順利出發。後續維修人員檢修，發現車門左側門板底部與車門導槽間卡一支長約19公分的免洗筷，導致車門無法自動關閉，呼籲旅客妥善保管隨身物品，避免影響車門關閉及行車運轉。

經統計，2024年台北捷運全系統電聯車開關門次數約3億8千餘萬次，車門開關異常件數僅百餘件，其中有超過5成是「異物」卡在電聯車門縫隙造成，最常見的是背包上小吊飾及隨身物品，此外像是藍牙耳機、扣環、筆蓋、硬幣等，都容易滾入車門縫隙。

台北捷運公司表示，當發生車門無法關閉情況時，捷運系統有自趨安全設計，電聯車關門警示音會持續發出提醒聲響，門開指示燈持續恆亮，列車則因自趨安全設計自動停車。

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車站人員亦有一套完整處理流程，行車專員立即通報行控中心請車站站長前往月台，站長收到訊息後，則以百米速度抵達月台，檢視顯示異常的車門；如果發現車門縫隙中卡有異物，會拿出有如「虎克船長」彎鉤造型的「異物排除工具」，力求在列車停靠月台短短數十秒之內，將門溝中的異物取出。

北捷表示，如果異物太小或是卡得太深，難以及時取出，或是車門仍無法關閉，只能先請車上全部旅客換乘下一班車，再把列車開回機廠，由維修人員拆解車門，需大費周章才能將異物取出。

台北捷運多年來持續呼籲，進入車廂後儘量往內部移動、把後背包改為手提，請勿倚靠車門並與車門保持適當的距離，注意保管自身物品，以免耽誤寶貴行程及損失隨身物品；家長亦請留意隨行兒童安全，勿碰觸車門或是將手伸進車門旁縫隙避免夾傷。

再次提醒旅客，進入車廂後，儘量往內部移動，與車門保持適當的距離，並且把後背包改為手提，注意保管自身物品，以免延誤行程或是損失心愛物品。



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