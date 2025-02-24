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櫻花季將至！日本流感疫情趨緩　林氏璧點出「3地仍需提高警覺」

櫻花季將至！日本流感疫情趨緩　林氏璧點出「3地仍需提高警覺」

▲東京流感今年（紅色）很快達到群體免疫，逐漸降了下來，4月後流感有望大幅減少。但B型流感恐捲土重來，需留意H3亞型變化。（翻攝自臉書 @日本自助旅遊中毒者）

圖文／鏡週刊

隨著雪季結束，日本即將迎來賞櫻熱潮，許多旅客開始規劃行程，但當地的流感疫情仍讓人擔心。前台大醫院感染科醫師、知名日本旅遊達人林氏璧今（24日）在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專分享最新疫情狀況，指出日本流感疫情已連續5週下降，各地疫情趨緩，唯有沖繩仍處於相對高峰。

根據日本國立感染症研究所的統計，12日至18日這一週，全日本約5,000間醫療機構通報的流感患者平均每間2.63人，較前一週的3.78人進一步下降，遠低於去年底高峰時的64.39人。推估全日本本週因流感就醫人數約9萬人，相較於最高峰時單週達258萬人，疫情已大幅趨緩。

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各都道府縣中，44個縣的流感患者人數較前週下降，僅3個縣有上升情形。然而，沖繩縣仍維持高峰，目前每間醫療機構通報人數達11.55人，連續2週未見明顯回落。此外，新潟縣（6.97）、岩手縣（6.10）、山形縣（5.24）等地仍處於較高流行狀態，前往這些地區的旅客仍需提高警覺。

林氏璧指出，從過往趨勢來看，每年4月後東京流感疫情通常會顯著下降，原因在於天氣轉暖、櫻花盛開，病毒傳播力減弱。因此，計畫前往東京賞櫻的旅客可稍微安心，但仍建議落實防疫措施，如配戴口罩、勤洗手等，以降低感染風險。

目前日本的流感病毒仍以A型H1N1為主，占比達93%，H3亞型占15%，B型僅占2%。不過，有日本專家警告，依照往年趨勢，B型流感可能在接下來幾週再度流行，近期H3亞型也有略為上升的跡象，需持續觀察。

隨著櫻花季到來，日本流感疫情整體已見趨緩，但仍有部分地區維持較高流行率，尤其是沖繩。旅客在規劃行程時，仍應留意疫情發展，並做好個人防護，以確保旅途平安順利。


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