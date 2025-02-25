某大學教授課堂脫口「女生不想辛苦就去搖屁股」　台下學生傻眼

▲某大學教授的性別歧視言論，讓女大生聽完氣到發文抱怨。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

2025年了，竟然還有大學教授會在課堂說出「女生不想要辛苦，就去搖屁股。」這種言論，聽得台下學生既驚愕又氣憤，發文痛批為人師長發言卻充滿性別歧視，根本是開性別平等的回頭車。

原PO近日在Dcard抱怨，某位教授當著全班說「你們女生是要上船跟男生『搶飯』吃的，要把自己練壯一點…」重覆類似話語後，接著又說「總不可能男生要做比較粗重的工作，妳們女生不用做吧？如果想要做輕鬆的工作，那妳們就去當林X玲，屁股扭一扭就有錢了。」

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原PO聽完直接傻眼，直呼學術殿堂裡教育者以傳道授業解惑之名，行傳遞厭女思想之實，反映出學校性別平等政策已淪為口號，評鑑制度也無法改變充滿性別歧視的教育環境。

一想到10年後她們這一輩的子女，可能還會在台下接受「女生不想要辛苦，就去搖屁股」如此荒謬的教條，原PO不知該如何期待下一代會更好，痛批這位教授完全不適任。

教授的化石言論同樣令網友們感到噁心，紛紛開罵「好像當林X玲很容易一樣？把模特兒職業貶低成這樣…還要出來教書？」、「哪來的噁男教授」、「教授說到『上船』，應該就剩幾間大學有跑船科系了」、「可以錄音錄影檢舉喔～送他去教評會啦」、「傻眼超噁的，哪間學校的送他下去= =」。



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