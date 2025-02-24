精舍殺人揭密！女信眾遭虐死原因曝　王薀不爽上億離婚費少拿百萬

圖文／鏡週刊

精舍命案震驚社會，全案起因去年7月，一名蔡姓女信眾渾身是傷，陳屍在台北市大安區一處精舍，戶頭裡200萬元存款遭提領一空，檢警擴大調查，案情出現驚人發展，懷疑精舍負責人、知名佛學作家王薀因離婚得到一筆上億元款項，不滿擔任會計的女信眾害她少拿到數百萬元，涉嫌教唆其他信徒霸凌欺負蔡女致死。

王薀日前已遭拘提到案並聲押獲准，至於他的親信徒弟、藝人李威，案發後也因獻策遭檢方約談，本刊調查，王薀身價驚人，生活低調從不拍照，與他碰面須手機關機，但他生活豪奢，專吃高檔食材、喝進口礦泉水，並且只穿免洗襪，生活詭祕。

案發後，警方調閱監視器，循線查出蔡女是被精舍的吳姓女住持、姜姓女信徒和李姓男信徒用塑膠袋、膠帶綑綁在手推車上，從1公里外的的一間茶室餐廳一路推回精舍。

專案小組緊急拘提3人，但他們供詞避重就輕，辯稱蔡女身上的傷是自虐。檢方不採信吳女等人說法，將他們聲押禁見獲准。後來檢警深入調查，發現茶室內監視器遭人剪斷線路，再持續過濾沿口監視器，查出精舍負責人王薀在案發當晚，曾到茶室主持讀書會，蔡女慘遭其他信眾集體施暴，王薀卻未阻止，導致蔡女身亡。

不過，王薀否認涉案，檢方認為他犯嫌重大，且有勾串之虞，向法院聲押禁見獲准。本刊調查，現年64歲、本名王江鎮的王薀，平均每月生活費達15萬至20萬元，開銷相當驚人，如今爆出命案，檢警正擴大追查其他共犯。



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