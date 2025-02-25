南投在地企業一條根新研發貼布　奪德國紐倫堡國際發明展2金牌

▲南投企業勇奪德國紐倫堡國際發明展2金牌。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣一條根股份有限公司隨中華民國代表團，參加擁有77年歷史的2024 iENA德國紐倫堡國際發明展，以創新研發脫穎而出、勇奪2面金牌；一條根董事長縱曜光表示，在縣府多年來對企業創新研發的支持及深耕下，希望未來有更多企業也能站上國際舞台，呈現南投創新研發的驚人能量。

縣長許淑華10日接見德國紐倫堡國際發明展中華民國代表團團長沈毓豪、縱曜光及隨行團員等，並頒發獎狀表揚，也親身體驗該公司新型一條根貼布；縱曜光更允諾該縣長輩或運動員，若有需要該公司相關產品之處，也會全力支持。

許淑華說，德國紐倫堡國際發明展是國際知名大展，每年都邀請世界各地優質企業、發明家及學生等參展；沈毓豪多年來在企業、學校等領域發掘優秀創意及商品參展，帶領企業走向國際、觀摩學習世界各國的創新商品，也展現我國發明實力，讓世界看見台灣的用心值得肯定，如一條根公司即以科技創新，顛覆傳統藥用貼布和噴劑使用概念及品質的商品，在本次國際大展勇奪雙料金牌，堪稱是南投之光、台灣之光。

沈毓豪表示，2024iENA德國紐倫堡國際發明展採分組方式競評方式，新冠肺炎爆發前每年各國作品約有800多件，疫情結束後每年仍有600多件，我國代表隊的社會組或學生組表現都相當優異；「台灣一條根股份有限公司」奪金牌作品有2件：1、痛快噴薄膜噴劑：全球首創應用多項專利融合技術將奈米級中藥、醫療級矽膠及安全環保氣體完美結合，大幅度提升人體吸收率及生物可用率，達到速乾成膜、藥性二階段釋放(熱敷→冰鎮)、長效舒適，2、暖宮薄膜貼布：全球首創應用醫療級微多孔薄膜、異質半導體發熱技術、双孔洞複合結構、抑制過敏塗佈等多項專利技術，達到親膚舒適、安全受熱，提供女性 24H 舒緩「生理期」疼痛的薄膜貼布。

縱曜光表示，一條根產品曾獲國家品質標章及台灣精品獎，未來將持續秉持「有效改善既有貼布缺點、副作用及局限性，提昇產品保健功效，研發對人體不產生過敏及對肝臟、腎臟傷害等不良副作用的產品，並研製百分之百符合ESG國家環保規範材料製成之產品」等4大原則、對消費者有益的商品，紮根南投、邁向國際。