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有望接任德國總理！「梅克爾宿敵」梅爾茨　私下最愛開飛機

▲▼德國最大反對黨黨魁基民盟（CDU）主席梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

▲德國基民盟（CDU）黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

德國大選結果出爐，由前銀行家梅爾茨（Friedrich Merz）領導的保守派基民盟（CDU）與基社盟（CSU）盟獲得最多選票勝出，因此已經可以篤定梅爾茨將成為德國新任總理。梅爾茨上任後預計將面臨國內政經問題以及來自國際的挑戰。

儘管如此，梅爾茨也不是沒有爭議，他因在國會投票時接受極右翼「另類選擇黨」（AfD）的支持遭到批評，但他堅稱自己不會打破德國政治的「防火牆」，絕不會與AfD組成聯合政府。

熱愛飛航

現年69歲的梅爾茨對航空充滿熱情，是一名狂熱的飛行員，因此他的妻子曾經要求他在3個孩子長大之前不得購買私人飛機。根據報導，隨著孩子都已長大成人，梅爾茨已擁有2架飛機與機師執照，閒暇時也會開飛機。

德美關係

德美關係將是梅爾茨面對的首個外交難題。他在競選初期塑造出強硬的商人形象，宣稱能與精明的商人川普直接談判。然而，隨著川普在烏克蘭戰爭問題上的立場急轉彎，也讓梅爾茨被迫迅速調整立場。

梅爾茨原本對跨大西洋關係充滿信心，隨著川普公開發表言論，將烏克蘭戰爭歸咎於基輔，梅爾茨也嘗到了「現實政治」的滋味。梅爾茨直言這是「典型的加害者與受害者定位顛倒」。他表示，「老實說，我對川普竟然認同普丁的說法感到震驚」，同時稱川普是專制制度的崇拜者。

儘管如此，他認為陷入情緒化爭論無助於歐洲，「如果我們對民主有不同的理解，那麼唯一的辦法就是讓歐洲團結起來，儘快行動。」

這場突如其來的德美關係破裂，更被梅爾茨形容是「跨世紀的決裂」，梅爾茨作為歐洲最大經濟體的領袖，如何應對這場外交風暴，顯得至關重要。

德國國內經濟

德國的經濟狀況同樣充滿挑戰，包含過度監管、基礎設施老化、高昂的能源成本、勞動力短缺及人口老化等問題，讓許多德國人認為政府從國防到基礎建設都必須大舉投資。然而，要做到這點，梅爾茨可能需要鬆綁受到憲法保護的「債務剎車」（debt brake）機制。該制度自2009年梅克爾政府時期確立，限制聯邦政府年度借貸不得超過GDP的0.35%。

如果梅爾茨選擇放寬該規定，將能釋放資金用於住房、鐵路等基礎建設，而民調顯示超過半數德國人支持這一舉措。不過，這一政策變動勢必引發激烈辯論，畢竟前總理蕭茲的政府正是因為「債務剎車」問題而垮台。

極右翼

選民普遍關心，梅爾茨會與哪些政黨組成聯盟，以及他是否會排除與「另類選擇黨」（AfD）合作的立場。隨著極右翼AfD的崛起，德國政治格局更加複雜。

梅爾茨1月曾打破禁忌，對AfD支持其更嚴格的邊境管控計畫表達正面態度，也為本屆選舉帶來關鍵性的轉折。

儘管梅爾茨多次重申不會與AfD聯合執政，但部分人擔憂，如果他領導的聯合政府內部分歧嚴重，可能會陷入與前「紅綠燈聯盟」政府相似的僵局。

▲▼德國前總理梅克爾（Angela Merkel）在柏林受訪。（圖／路透）

▲德國前總理梅克爾（Angela Merkel）與梅爾茨隸屬同黨，但關係不睦。（圖／路透）

梅克爾

梅爾茨與前總理梅克爾的關係也是外界關注焦點。2000年代，梅爾茨曾試圖打入基民盟高層，但遭梅克爾邊緣化，所以兩人關係一直不睦。

梅爾茨的支持者稱讚他是「回歸基民盟傳統」的領袖，並認為梅克爾從來都不是典型的基督教民主黨人。梅爾茨曾公開形容梅克爾16年的執政期間是「一片迷霧」，並批評她2015年的開放難民政策。

梅克爾1月更是罕見公開批評梅爾茨對AfD的態度，讓兩人的關係再度陷入僵局。

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