獨／國道罕見影片！「老鷹抓蛇」撞上轎車擋風玻璃　整車驚呼

記者吳奕靖／高雄報導

這個機率可能比中樂透獎頭彩還要低！一名陳姓男子在國道開車時，竟然跟一隻抓著蛇的老鷹迎面對撞，撞擊瞬間發出巨大聲響，當場讓車內所有人都驚呼一片，《東森新媒體ETtoday》獨家取得此一罕見畫面，陳姓駕駛也透露當下心情，他表示就當成是一種福兆吧！

▲一隻老鷹撞上了陳先生車輛的擋風玻璃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳先生說，22日下午2點多，一家人開車從嘉義要回南投的路上，就在要下竹山交流道之前，突然一隻老鷹迎面撞上擋風玻璃，撞擊瞬間發生很大的聲音，車上的人還搞不清楚狀況的時候，身為駕駛的陳先生可是看得清清楚楚，原來是有一隻腳抓著蛇的老鷹撞上，撞擊之後還在玻璃上頭留下疑似「毒液」的東西，他還用雨刷清理。老鷹遭撞往後彈，但因為在國道上，實在無法停下車來看，不排除可能暈過去了。

▲老鷹腳上還抓著一隻蛇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲撞擊之後，疑似毒液還留在車窗上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回到家後，陳先生檢查車窗並沒有受損，「只有1秒，但是我有注意到牠，可是在國道上，當下旁邊也有其他車輛，沒辦法減速也沒辦法閃。」這件事讓他耿耿於懷，所以讓陳先生也詢問其他朋友看法，朋友說也許今年剛好是蛇年，所以老鷹特別送「蛇」來，就當成是一件福氣的事吧。記者詢問覺得幸運嗎？陳先生苦笑回答，「玻璃沒破就已經很幸運了。」