擺脫對美依賴！德國下任總理：川普對歐洲漠不關心、北約恐死

▲梅爾茨說，「我的首要任務是要盡快強化歐洲，以便我們能夠一步步擺脫對美國的依賴」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

德國23日舉行國會大選，基民盟保守派領袖梅爾茨（Friedrich Merz）篤定成為下任德國總理。還沒等到最終大選開票結果公布，梅爾茨直接點名美國川普政府對歐洲漠不關心，要擺脫對美國的依賴，盡早達成歐洲自主，同時警告北約（NATO）恐將不復存在。

政治新聞網Politico.eu等報導，梅爾茨此言意味著美國與歐洲長達80年的聯盟關係來到歷史性轉捩點，凸顯出川普如何深刻動搖自1945年以來依賴美國安全保障的歐洲政治根基。

梅爾茨說，「我的首要任務是要盡快強化歐洲，以便我們能夠一步步擺脫對美國的依賴。我從來沒想過會在電視上說出這樣的話，但在川普上周最近一次發言之後，顯然美國人，至少是這部分的美國人、這屆政府，對於歐洲的命運漠不關心」。

梅爾茨指出，川普政府不關心歐洲並與俄羅斯結盟，歐洲必須緊急加強防禦，甚至需要在數月之內，創建新的防禦結構取代北約，「我非常好奇，從現在到6月底北約峰會的這段期間會發生什麼事，我們是否仍會談論當前形式的北約，或者我們需要更快速地建立獨立的歐洲防禦能力」。

報導分析，梅爾茨身為歐洲最大經濟體的下一任領導人，發表如此非比尋常的言論，這比任何一位政府領導人在過去這10日對川普在俄烏議題上的回應都更加強烈。