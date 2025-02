擺脫對美依賴！德國下任總理：川普對歐洲漠不關心、北約恐死

▲梅爾茨說,「我的首要任務是要盡快強化歐洲,以便我們能夠一步步擺脫對美國的依賴」。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

德國23日舉行國會大選,基民盟保守派領袖梅爾茨(Friedrich Merz)篤定成為下任德國總理。還沒等到最終大選開票結果公布,梅爾茨直接點名美國川普政府對歐洲漠不關心,要擺脫對美國的依賴,盡早達成歐洲自主,同時警告北約(NATO)恐將不復存在。

政治新聞網Politico.eu等報導,梅爾茨此言意味著美國與歐洲長達80年的聯盟關係來到歷史性轉捩點,凸顯出川普如何深刻動搖自1945年以來依賴美國安全保障的歐洲政治根基。

梅爾茨說,「我的首要任務是要盡快強化歐洲,以便我們能夠一步步擺脫對美國的依賴。我從來沒想過會在電視上說出這樣的話,但在川普上周最近一次發言之後,顯然美國人,至少是這部分的美國人、這屆政府,對於歐洲的命運漠不關心」。

梅爾茨指出,川普政府不關心歐洲並與俄羅斯結盟,歐洲必須緊急加強防禦,甚至需要在數月之內,創建新的防禦結構取代北約,「我非常好奇,從現在到6月底北約峰會的這段期間會發生什麼事,我們是否仍會談論當前形式的北約,或者我們需要更快速地建立獨立的歐洲防禦能力」。

報導分析,梅爾茨身為歐洲最大經濟體的下一任領導人,發表如此非比尋常的言論,這比任何一位政府領導人在過去這10日對川普在俄烏議題上的回應都更加強烈。

