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德國選後下一步！保守派「組建聯合政府」有難題　3大重點一次看

▲▼ 德國基民盟保守派領袖梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

▲基民盟黨魁梅爾茨，可望成為下一屆德國總理。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

德國保守派在野黨「基督教民主聯盟黨」（CDU，下稱基民盟）被預測贏得大選，黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）也可望成為下一屆總理。《衛報》指出，對於德國而言，這是一場非比尋常的選舉，全球都在熱切等待正式結果出爐，看看這個歐洲規模最大、但狀況不佳的經濟體，可能出現什麼樣的新政府。

組建聯合政府「最大難題」

根據出口民調，中間偏右的基民盟大獲全勝，可望獲得29%支持率，極右翼的「德國另類選擇黨」（AfD）則以21%緊追在後。不過，由於沒有任何一黨取得國會多數席次，因此德國將面臨數周、甚至長達數月的協商，才能成功組建聯合政府。

從數學角度來看，基民盟、另類選擇黨結盟，似乎是最自然而然的選擇，另類選擇黨黨魁魏德爾（Alice Weidel）也呼籲組成中右翼政府，並表態願意與梅爾茨合作，但基民盟曾提出「防火牆」（Brandmauer）、也就是不與另類選擇黨組成聯合政府的承諾，使得情況變得更加複雜。梅爾茨也堅稱，此舉將是「出賣靈魂」的行為，因此不可能發生。

▼另類選擇黨黨魁魏德爾，呼籲組成中右翼聯合政府。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼德國另類選擇黨（AfD）黨主席魏德爾（Alice Weidel）。（圖／達志影像／美聯社）

如果排除這個可能性，基民盟也可能與現任總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的中間偏左「社會民主黨」（SPD，下稱社民黨）組成聯合政府，或者以上2黨再加入綠黨，但這個組合卻被認為是最不受歡迎的最終手段。

在其他小黨方面，立場親商的自由民主黨（FDP）未能獲得進入議會的5%門檻，立場極左的左翼黨（Die Linke）卻出乎意料地贏得8.5%，改變了聯合政府的組成可能性。

梅爾茨執政會是什麼樣？

梅爾茨是一名億萬富豪，曾任企業律師、銀行家，他的親商立場、跨大西洋傾向（即主張與美國維持密切關係）、對中國強硬態度，都備受關注。

梅爾茨承諾「從第一天開始」實施一項15點計畫，以解決移民問題，而這也是本次大選的核心議題。他承諾採取措施限制移民湧入德國，包括加強邊境管控、更快速遣返被拒絕庇護的人、立法禁止受庇護者把家人帶入德國、結束3年後獲得德國公民身分的快速管道等。

▼梅爾茨立場親商，主張與美密切合作，同時對中強硬。（圖／路透）

▲▼德國基督教民主黨／基督教社會黨聯盟領袖梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

此外，梅爾茨也主張，透過改變德國商業模式，解決經濟停滯問題，包括減稅、削減繁文縟節、改變限制政府可承擔的新借款額度的「債務煞車（debt brake）」法律。此外，他也誓言大幅削減福利制度，例如對於那些多次拒絕接受新工作的失業人士減少國民金（Bürgergeld）。

在外交政策方面，梅爾茨也立刻面臨增加國防開支的壓力。德國國防開支目前約占GDP的2%左右，而外界普遍預期之後應該至少會翻倍成長。

另類選擇黨會怎麼做？

另類選擇黨是一個極右翼政黨，立場反伊斯蘭教，倡導讓移民、難融入社會的德國公民「再移民」（remigration）。隨著該黨獲得川普政府及億萬富豪馬斯克的支持，不僅首度獲得國際鎂光燈的大量關注，也在這次選舉中獲得巨大勝利，與上一次投票相比，支持率翻倍。

該黨如今將必須在主流選民、其他民族主義勢力之間，尋求擴大吸引力，也已經表態希望贏得2029年的下一次大選。

德國大選今登場！　蕭茲執政黨恐面臨「二戰後最爛成績」

 
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