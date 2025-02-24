　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今入夜再一波低溫「跌破10度」　228連假天氣穩定

▲▼寒流,冷氣團,冬天,行人,防寒,降溫,低溫。（圖／記者周宸亘攝）

▲今天是冷氣團影響最顯著一天，今晚到明晨還有一波低溫。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團今（24日）持續影響，今晨台灣本島平地最低溫為新北五股9.5度，今天將是冷氣團影響最顯著時刻，北東仍濕冷，今晚到明天清晨還有一波低溫，嘉義以北到宜蘭局部低溫跌破10度。228連假將是較為穩定的天氣，不過連假後3月3日到4日將有一波變天，又有鋒面和冷空氣影響。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天是冷空氣影響最顯著的一天，雖然華南雲雨帶的水氣有逐漸減少趨勢，不過桃園以北到宜蘭、花蓮一帶白天仍有短暫陣雨，要到晚間降雨才會趨緩，轉為多雲到陰。新竹以南到台東多雲或陰，雖然雲量偏多，但沒什麼降雨機會，天氣相對穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天溫度仍偏低，吳聖宇指出，尤其苗栗以北到宜蘭、花蓮地區白天高溫也只有14到17度，持續濕冷，台中以南以及台東白天高溫就相對高一些，仍可以來到20到23度左右，雲層有透光又沒有下雨的話，溫度就比較可以上升上去。今晚到明天清晨還有一次低溫發生的機會，嘉義以北到宜蘭空曠地區仍要注意10度或以下低溫發生的可能性。

明天白天起冷空氣明顯減弱，吳聖宇分析，台灣附近大環境風向轉為偏東風，水氣較少，只有東半部有零星局部短暫陣雨，西半部為晴到多雲。

溫度則有較大幅度回升，特別是在北部、東北部、東部回升幅度很大，高溫一口氣回升到20到22度，比今天高了5到7度，中部、南部高溫小幅回升到23到25度。夜間低溫仍會偏涼，嘉義以北到宜蘭空曠地區低溫仍可能降到12到14度，日夜溫差明顯。

周三到周四台灣附近維持東南風環境，吳聖宇說明，中高層有些雲層會從大陸華南向東移出，通過台灣上空，各地雲量又會變得偏多，北部、東半部有些局部短暫陣雨，其中周三降雨機會比周四稍高，不過整體水氣並不多，也沒有明顯的天氣系統配合，實際降雨應該有限。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲一周天氣趨勢。（圖／中央氣象署）

溫度方面，吳聖宇表示，周三各地高溫在21到24度左右，周四各地高溫有機會略升1到2度，北台灣及花蓮地區高溫約23到25度，中南部及台東高溫有機會來到26到27度，夜晚清晨的溫度則仍然較涼，嘉義以北到宜蘭空曠地區低溫還是有可能降到14度上下。

周五起一連3天是228連續假期，吳聖宇分析，台灣附近會進一步轉偏南風環境，暖空氣趨於明顯，雖仍有些中高層雲系通過台灣附近，但大部分時間都可看到陽光，沒有明顯的降雨訊號，僅東半部可能有些零星的短暫陣雨，整體天氣較為穩定。

溫度方面較溫暖，各地高溫都可到24到27度或以上，夜晚清晨稍涼，中北部、東北部空曠地區低溫大約15到17度。

吳聖宇指出，下一次天氣的轉變預估會落在3月3日到4日之間，到時候又將有鋒面通過以及冷空氣增強南下的機會，各地有雨，溫度也將再度轉涼，不過時間尚早，詳細的影響情形還有待繼續觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲無法參加父告別式？奔喪不能指定時間　陳佩琪：什麼世界
中華隊4局滿壘遭化解太傷！　大聯盟官網：最佳反攻機會被他擋下
「藍8綠4」立委危險名單曝！　最可能進入罷免二階
直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今入夜再一波低溫「跌破10度」　228連假天氣穩定

海軍官校爆發群聚感染「151人腹瀉」　衛生局前往採檢疫調

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

玉山今晨剩-5.2度　北峰銀白霧淞美景曝

機票799元起！虎航夏季航班優惠10時開搶

台人狂出國、外國客不來　觀光逆差近900萬人次

下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝

全台急診塞爆！　醫護缺工恐爆離職潮

快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」

男子1個月被收「6億電費」　台電打來關切！真相大反轉

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

爸爸用手機視訊好奇寶寶瞪眼湊近看：讓偶看看是誰？

今入夜再一波低溫「跌破10度」　228連假天氣穩定

海軍官校爆發群聚感染「151人腹瀉」　衛生局前往採檢疫調

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

玉山今晨剩-5.2度　北峰銀白霧淞美景曝

機票799元起！虎航夏季航班優惠10時開搶

台人狂出國、外國客不來　觀光逆差近900萬人次

下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝

全台急診塞爆！　醫護缺工恐爆離職潮

快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」

男子1個月被收「6億電費」　台電打來關切！真相大反轉

撿屍爛醉女友人！她驚喊「不要」仍被硬上　渣男辯：是A片嬌喘聲

台中休旅車突左彎撞進檳榔攤！闆娘嚇壞急起身　駕駛稱閃機車

8成無病識感！醫警告「肌少症」5大徵兆：體重減輕小心了

川普重強權與交易！　美媒分析：恐激勵中國更具侵略性

再嗆「謝寒冰的幕後黑手就是中共」　曹興誠宣布懸賞1千萬找線索

星巴克今「大杯以上買一送一」　續挺棒球集氣資格戰

柯文哲無法參加父告別式？奔喪不能指定時間　陳佩琪：什麼世界

今入夜再一波低溫「跌破10度」　228連假天氣穩定

3招讓iPhone電池更健康！續航力大幅增加　一整天都不充電也行

中華隊4局滿壘遭化解太傷！　大聯盟官網：最佳反攻機會被他擋下

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

生活熱門新聞

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝

男子被收「6億電費」台電打來關切！真相大反轉

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

水瓶好累！　12星座「最新一週運勢」出爐

亞果元素行動電源爆炸　公司緊急召回

台南殯儀館天天爆滿！家屬嘆：沒地方祭拜

全台急診塞爆！　醫護缺工恐爆離職潮

磁吸行充爆炸！亞果元素：建議先暫停使用

急診醫學會：急診壅塞已達前所未有嚴重

磁吸行動電源忽爆炸！她點出「品牌」

今彩539頭獎5注中　獎落新北台中

更多熱門

相關新聞

玉山今晨剩-5.2度　北峰銀白霧淞美景曝

玉山今晨剩-5.2度　北峰銀白霧淞美景曝

冷氣團發威，今天(24日)清晨5時05分玉山出現零下5.2度低溫，玉山北峰今晨也出現壯觀霧淞美景，整片山頭被冰晶覆蓋，樹枝掛滿霜花，宛如銀白仙境。

下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝

下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝

快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」

快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」

倒春寒！　下波挑戰強烈冷氣團凍4天

倒春寒！　下波挑戰強烈冷氣團凍4天

明恐剩7℃！　今雨區擴大

明恐剩7℃！　今雨區擴大

關鍵字：

天氣氣象天氣風險吳聖宇冷氣團低溫鋒面

讀者迴響

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！

別一起吞！4保健食品「搭配禁忌」曝

快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

即／台中市議員古秀英嚴重車禍！　父傷重不治

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多

下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝

男子被收「6億電費」台電打來關切！真相大反轉

玥熹聽小優錄音檔氣炸「我就是這樣被情勒」

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面