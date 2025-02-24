今入夜再一波低溫「跌破10度」　228連假天氣穩定

▲今天是冷氣團影響最顯著一天，今晚到明晨還有一波低溫。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團今（24日）持續影響，今晨台灣本島平地最低溫為新北五股9.5度，今天將是冷氣團影響最顯著時刻，北東仍濕冷，今晚到明天清晨還有一波低溫，嘉義以北到宜蘭局部低溫跌破10度。228連假將是較為穩定的天氣，不過連假後3月3日到4日將有一波變天，又有鋒面和冷空氣影響。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天是冷空氣影響最顯著的一天，雖然華南雲雨帶的水氣有逐漸減少趨勢，不過桃園以北到宜蘭、花蓮一帶白天仍有短暫陣雨，要到晚間降雨才會趨緩，轉為多雲到陰。新竹以南到台東多雲或陰，雖然雲量偏多，但沒什麼降雨機會，天氣相對穩定。

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今天溫度仍偏低，吳聖宇指出，尤其苗栗以北到宜蘭、花蓮地區白天高溫也只有14到17度，持續濕冷，台中以南以及台東白天高溫就相對高一些，仍可以來到20到23度左右，雲層有透光又沒有下雨的話，溫度就比較可以上升上去。今晚到明天清晨還有一次低溫發生的機會，嘉義以北到宜蘭空曠地區仍要注意10度或以下低溫發生的可能性。

明天白天起冷空氣明顯減弱，吳聖宇分析，台灣附近大環境風向轉為偏東風，水氣較少，只有東半部有零星局部短暫陣雨，西半部為晴到多雲。

溫度則有較大幅度回升，特別是在北部、東北部、東部回升幅度很大，高溫一口氣回升到20到22度，比今天高了5到7度，中部、南部高溫小幅回升到23到25度。夜間低溫仍會偏涼，嘉義以北到宜蘭空曠地區低溫仍可能降到12到14度，日夜溫差明顯。

周三到周四台灣附近維持東南風環境，吳聖宇說明，中高層有些雲層會從大陸華南向東移出，通過台灣上空，各地雲量又會變得偏多，北部、東半部有些局部短暫陣雨，其中周三降雨機會比周四稍高，不過整體水氣並不多，也沒有明顯的天氣系統配合，實際降雨應該有限。

▲一周天氣趨勢。（圖／中央氣象署）

溫度方面，吳聖宇表示，周三各地高溫在21到24度左右，周四各地高溫有機會略升1到2度，北台灣及花蓮地區高溫約23到25度，中南部及台東高溫有機會來到26到27度，夜晚清晨的溫度則仍然較涼，嘉義以北到宜蘭空曠地區低溫還是有可能降到14度上下。

周五起一連3天是228連續假期，吳聖宇分析，台灣附近會進一步轉偏南風環境，暖空氣趨於明顯，雖仍有些中高層雲系通過台灣附近，但大部分時間都可看到陽光，沒有明顯的降雨訊號，僅東半部可能有些零星的短暫陣雨，整體天氣較為穩定。

溫度方面較溫暖，各地高溫都可到24到27度或以上，夜晚清晨稍涼，中北部、東北部空曠地區低溫大約15到17度。

吳聖宇指出，下一次天氣的轉變預估會落在3月3日到4日之間，到時候又將有鋒面通過以及冷空氣增強南下的機會，各地有雨，溫度也將再度轉涼，不過時間尚早，詳細的影響情形還有待繼續觀察。