盧秀燕鬆口考慮選黨主席？　朱立倫曝兩人共識：這非現在重點

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市長盧秀燕近日動作頻頻，對於國民黨主席選舉，除了鬆口表示「還在考慮中」，今（24日）更率團訪日，被指應與為拚2028年總統大選鋪路。被問到若盧秀燕真的參選黨魁之戰的話，對連任是不是很大的挑戰？國民黨朱立倫表示，盧秀燕現在最關心的是台中市的市政，對他自己而言，最關心立法院這個會期的重要民生議題，「以我跟盧市長的共識跟交情，我們一定會把現在的事情做好。」

朱立倫強調，知道盧要到日本訪問，祝福她收穫滿滿，圓滿成功，依照自己與盧的共識跟交情，盧現在最關心的是台中市政，至於媒體詢問黨主席選舉，並非現在關心的重點跟焦點。

另外，身兼民進黨主席的賴清德總統昨邀黨籍立委到官邸烤肉聚會，對此，朱立倫表示，賴總統又要當賴系的領導人，又要當民進黨的主席，又要當中華民國的總統，有時候角色上的確是相當的混淆跟混亂，相信大家會有一個感慨，賴總統好像還是在當賴主席，是從民進黨的角度出發，沒有考慮到全台灣、全體民眾的福祉。

朱立倫指出，另外一個感受是，昨天是賴系跟非賴系在現場的較勁、角力，這個對台灣來講不是好事，應該還是回歸，賴總統就是台灣的領導人，就是中華民國的總統，應該從整個國家的角度，怎樣是對台灣最有利的，「和」還是最有利的，而不是鬥最有利。

朱立倫認為，或許民進黨想要鬥，鬥一時之氣，鬥一時之利益的利，然後得到的卻是民進黨的政治利益，傷害的是全台灣民眾的福祉。賴總統應該多從台灣全體人民的角度，而少從民進黨的利益考量。同樣的在民進黨的派系之爭，也少從賴系的角度出發，而是怎麼樣對台灣政治、司法公平正義做出發點。否則的話，大家看到的都是昨日某某某，今日某某某，明日某某某，就是民進黨之間派系之爭，而傷害台灣的民主，傷害台灣的司法。

