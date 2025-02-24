「合法要飯」說惹眾怒　牛煦庭嗆問楊舒雅：把饒舌當政治操作？

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨近期推出「我的錢呢」系列影片，首集邀請饒舌歌手楊舒雅大談文化補助遭砍，不料她竟脫口「我本來就是來要飯的」惹議，更被起底是民進黨立委伍麗華的助理。國民黨立委牛煦庭今（24日）批評，饒舌界強調的是不畏強權、敢於對抗的風格，楊真的有資格能代表整個嘻哈饒舌界嗎？

民進黨青年部社群平台近日上傳「我的錢呢」系列節目第1集，楊舒雅受訪時質疑，在文化部業務費被藍白凍結30%的情況下，金音獎、金曲獎等獎項的品質要怎麼被確保？而針對國民黨立委陳玉珍先前的「丟掉要飯的碗」說，楊舒雅直言，政府的補助本來就是音樂人可以使用的資源，「我本來就是要來要飯的嘛！合法的飯你不要嗎」，引發輿論爭議。事後，楊舒雅又被起底是綠委伍麗華的助理。

牛煦庭出席國民黨立法實務研討會前受訪時表示，若楊舒雅是1名百分之百投身於文化事業的人，她所說的話還有一定的道理，事實上她的本質是國會助理是1個政治工作者。牛煦庭質疑，楊真的有資格能代表整個嘻哈饒舌界嗎？若沒有其代表性，楊舒雅難道不是把整個嘻哈界，當成政治操作的工具嗎？

「身為文化人，把整個饒舌界當成政治操作工具，對嘻哈文化有足夠的尊重嗎？」牛煦庭認為，嘻哈、饒舌界強調的是不畏強權、敢於對抗的風格；楊強調的卻是要合法的領受政府補助，甚至要為黨喉舌。