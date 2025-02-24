遭打臉賴清德烤肉是自費　凌濤再戰綠委：水電、警力都是納稅錢

▲凌濤緊咬賴清德烤肉宴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

兼民進黨主席的總統賴清德昨日中午於總統官邸邀民進黨立委烤肉，國民黨桃園市議員凌濤指稱這是「賴門酒肉臭，路有凍死骨」，有錢辦烤肉沒錢捐助慰問受災民眾等，卻被民進黨立委吳思瑤、林俊憲打臉，賴總統是自費，綠委陳培瑜更酸「小丑造謠」。凌濤今（24日）回嗆，場地維護、水電開支、警力勤務等激增的成本，都是全民辛苦繳納的納稅錢，民進黨的民調再冷，也不該「拿人民的血來暖自己」。

凌濤批，從綠營助理變嘻哈歌手「合法要飯」，到佯稱「自費烤肉」，民進黨不要臉的地方在於「情勒」。總統府在「總統官邸」舉辦黨籍立委烤肉宴，民進黨中央與總統官邸的黨政界線模糊至極。他們不斷強調幾片肉、幾個蛋糕是自費，但場地維護、水電開支、警力勤務等激增的成本，卻都是全民辛苦繳納的納稅錢。

凌濤說，這幾天氣溫驟降，綠營高層與立委圍爐烤肉，其樂融融，政治拚得火熱。相對之下，冷的是人民，超徵的稅收、揮霍的預算，全都來自你我口袋。民進黨的民調再冷，也不該「拿人民的血來暖自己」。

凌濤續指，從昨日午後至深夜，民進黨動員全面「滅火」，從賴清德嫡系的林俊憲、吳思瑤，到旁支的吳崢、戴瑋姍、林亮君，再加上側翼一同洗地，高喊「他們自費」，甚至搬出「國務機要費」混淆視聽，把自費與公帑爭議混為一談，倒果為因，卻始終迴避最核心的問題。

凌濤強調，人民從未禁止賴總統烤肉，真正讓人不滿的是，民進黨一邊砍預算，聲稱無法執行公務、國家將停擺，甚至連基層員工三節獎金、氣爆災民慰問金都被縮減；但輪到自己立委烤肉時，超過五千元的香腸、燒肉，卻能輕鬆掏錢買單。正因如此，民怨沸騰，綠營發言才會無法獲得共鳴。

凌濤說，吳思瑤口中的烤肉派對「別出心裁」，卻恰好成為最新民調的寫照：美麗島民調顯示，本月賴總統的信任度創下就職以來新低，不信任度則攀上新高。因為人民早已對這種麻木不仁感到絕望。相較之下，國民黨一步一腳印推動民生法案，穩紮穩打，在多項民調中奪下第一，逐步獲得人民肯定。民進黨沉迷巴比Q，而人民已準備讓他們「巴比Q」。