美麗島民調／藍綠白三總召反感皆破5成　民進黨43.6%好感度第一

▲立法院三黨總召，傅崐萁、柯建銘、黃國昌。（資料照／合成圖）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（24日）公布最新「2月國政民調」，針對「三黨好感度」調查結果顯示，43.6%對民進黨有好感、45.7%反感；民眾黨則有28.5%好感、55.6%反感，相較上月好感度增加1.5個百分點、反感度減少3.7個百分點；國民黨方面有31.6%好感，相較上月減少1.7個百分點，另有54.7%反感。特別的是，「三黨總召反感度」，綠營柯建銘、藍營傅崐萁、白營黃國昌三人反感度皆破5成。

民眾黨好感度分析

民眾黨方面，根據《美麗島電子報》調查，有28.5%好感，其中2.5%很有好感、26.0%有些好感，相較上月增加1.5個百分點，另有55.6%對民眾黨反感，其中30.9%很反感、24.7%有些反感，則比上月減少3.7個百分點，未明確回答有15.8%。柯文哲案對民眾黨的直接衝擊與社會負面印象暫息，民眾對該黨的好感度自去年8月爆發重大爭議重挫後目前已見緩步回溫。

進一步交叉分析，見20至29歲、民眾黨支持者以及不包含國民黨支持者的其他泛藍民眾對民眾黨有好感的多於反感，其餘各群民眾明顯傾向對民眾黨反感，尤其是基宜花東離島、30至39歲與60歲以上、國小以下學歷、泛綠民眾等群超過6成表示對民眾黨反感，至於中立民眾22.7%對民眾黨有好感、44.9%反感。

▼美麗島2月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同）

民眾黨立委總召黃國昌好感度分析

就民眾黨立院黨團總召黃國昌的好感度而言，調查結果顯示，有28.0%對黃國昌有好感、55.6%表示反感，未明確回答的有16.4%，可見與社會大眾對民眾黨的好感度如出一轍，反映出新任黨主席黃國昌目前已與該黨的社會評價合一，會成為該黨領航者或包袱則尚待觀察。

民進黨好感度分析

民進黨方面，有43.6%對民進黨有好感，其中11.8%很有好感、31.8%有些好感，相較上月減少2.0個百分點，另有45.7%對民進黨反感，其中22.4%很反感、23.3%有些反感，比上月減少1.0個百分點，未明確回答有10.7%。民眾本月對民進黨的印象評價持續呈現分歧，而且表示反感的民眾仍多於好感。

進一步交叉分析，台北市與桃竹苗、20至29歲與50至59歲、國中與專科學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾等群，超過5成表示對民進黨反感，而雲嘉南及高屏、30至39歲與70歲以上、國小以下學歷、泛綠民眾等群，則超過5成對民進黨有好感，至於中立民眾31.3%對民進黨有好感、49.0%反感。

民進黨立院黨團總召柯建銘好感度分析

就民進黨立院黨團總召柯建銘的好感度而言，調查結果26.4%對柯建銘有好感、54.0%表示反感，未明確回答有19.6%，並可見與民眾對民進黨的好感度大相逕庭。

國民黨好感度分析

國民黨方面，有31.6%對國民黨有好感，其中4.5%很有好感、27.1%有些好感，相較上月減少1.7個百分點，另有54.7%對國民黨反感，其中26.9%很反感、27.8%有些反感，則比上月減少1.1個百分點，未明確回答有13.8%。

進一步交叉分析，僅泛藍民眾對國民黨好感多於反感（73.8%比17.2%），其餘各群民眾大多數傾向對國民黨反感，尤其是台北市、20至39歲、高中學歷、泛綠民眾等群，超過6成表示對國民黨反感，至於中立民眾28.8%對國民黨有好感、44.4%反感。

國民黨立院黨團總召傅崐萁好感度分析

就國民黨立院黨團總召傅崐萁的好感度而言，調查結果顯示，有20.1%對傅崐萁有好感、58.3%表示反感，未明確回答的有21.6%，同時可見與民眾對國民黨的好感也明顯有所差異。

綜合分析

依前述結果中立民眾本月對3大黨的印象評價而言，好感依序是民進黨31.3%＞國民黨28.8%＞民眾黨22.7%，反感依序是民進黨49.0%＞民眾黨44.9%＞國民黨44.4%，中立民眾本月對3大黨的反感明顯多於好感，而且對3大黨負面評價相近。20至29歲民眾本月有好感的依序是民眾黨52.3%＞民進黨34.5%＞國民黨22.5%，反感依序是國民黨64.1%＞民進黨59.3%＞民眾黨42.0%，值得注意是20至29歲民眾本月對民眾黨的印象評價明顯逆轉，大幅領先朝野兩大政黨的民進黨與國民黨。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年2月19至21日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1074人（住宅電話753人、行動電話321人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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