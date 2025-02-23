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海軍官校爆群聚感染！衛生局清查「151人拉肚子」到校採檢

▲▼海軍官校群聚感染腹瀉。（圖／翻攝照片）

▲海軍官校爆發群聚感染。（圖／翻攝照片）

文／中央社

海軍官校日前多名學生腹瀉、20日起已無新增。高市府衛生局到校督導清消並採檢疫調，截至今天（23日）有症狀者累計151人，初判為腹瀉群聚感染，持續追蹤個案及接觸者至26日。

高雄市政府衛生局今天指出，15日下午獲報指楠梓區海軍官校發生腹瀉群聚事件，隨即派員到校進行疫情調查、督導環境清消及安排人體採檢，截至今天中午12時，有症狀者累計151人，皆為學生且分屬不同班級。

衛生局表示，經初步研判為腹瀉群聚感染，20日起已無新增發病個案，將持續針對發病個案及接觸者進行健康追蹤至26日。

衛生局指出，另在21日獲報指稱岡山區空軍官校也有類似情形，同樣派員到校調查、督導清消與採檢，截至今天中午12時，有症狀者累計4人，皆為學生且分屬不同班級，未達公告規定成立腹瀉群聚事件人數（1週內同一班級達5人），但考量軍校學生生活密集，將持續監控疫情變化趨勢。

海軍官校表示，上週部分學生因有腸胃不適症狀至醫院就診，經診斷為急性腸胃炎，治療後均已康復返校；另外，校方依規定通報並全力配合疫調釐清肇因及實施全面清消，初步排除食物中毒所致，確切原因尚待化驗，並將持續宣導注意個人衛生及防護措施，以維護身體健康，防止再發生類似情形。

▲▼海軍官校群聚感染腹瀉。（圖／翻攝照片）

▲▼海軍官校群聚感染腹瀉。（圖／翻攝照片）

▲▼海軍官校群聚感染腹瀉。（圖／翻攝照片）

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