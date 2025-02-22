高雄豬腳店「停業原因」惹到綠粉！486先生：廢物倒了最好

▲臉書粉專「紅鼻子豬腳專賣」發布「紅鼻子豬腳十全店聲明啟事」。（圖／翻攝自Facebook／紅鼻子豬腳專賣）

記者閔文昱／綜合報導

開在高雄的紅鼻子豬腳專賣店日前發布聲明啟事，宣布將要停止營業，因為不管是失控的物價、電費、工資調漲還是缺蛋之亂，都讓他們深受打擊，覺得再經營下去也沒有太大意義，不過此說法也引發部分綠營側翼不滿。電商網紅「486先生」陳延昶就發文諷刺，「有的廢物會牽拖到別的事情，這種人倒了最好。」

臉書粉專「紅鼻子豬腳專賣」日前發布聲明啟事，宣布停止營業的消息，文中除了感謝長期支持的顧客，也闡述了關店的原因。店家表示，近年來物價失控、每年多次調漲的電費和工資、缺蛋的問題，以及豬肉暴漲甚至出現供應不足的狀況，這些因素都對他們這樣的小吃店造成了嚴重打擊。

店家坦言，對於這些問題，他們看不到結束的盡頭，讓老闆感到非常疲憊，「說真的我們的政府政策是這樣，再經營下去也是沒什麼意義」。既然多年辛苦經營的獲利在最近2、3年內被侵蝕掉，不如把更多的時間留給自己，也少一點煩惱。

由於文中疑似抨擊民進黨執政導致店家經營困難，部分綠營支持者也紛紛留言抨擊，「自己不能生，只會怪鄰居」、「有本事的找方法，沒本事的找理由」、「對唷！做不下去全是they的錯」。電商網紅「486先生」今（22日）晚間也轉發業者貼文，並開嗆「景氣好也會有人倒閉，景氣差也是有人賺錢。有的廢物會牽拖到別的事情，這種人倒了最好。」

針對網友質疑，店家今天發文回應，現在社會中有很多人的心態都很嗜血，「一般勞工都可以辭職不做了，為何業主不行？誰規定店開了就不能關？」店家更說，「還有一堆政治狂熱分子好了啦，阿拉伯數字2比1大這麼簡單客觀的道理有什麼好不能理解的？肉、菜、能源、工資這3年漲得比過去10年都還多，是有什麼好爭的？」撐不下去就是歇業，不用過度解讀。