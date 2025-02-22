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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林岱樺交保後現身畫面曝！　3度跳針「避答脫黨參選市長」

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費、違法收治政治獻金，21日以100萬元獲保，不過她今(22日)一早如常出席跑行程，下午到中央公園參加活動時也坦然接受訪問，吐露自己這段時間的心境，被問及是否脫黨參選？3度閃躲跳針回答，且與現場出席的綠營民代零互動。

▲▼林岱樺交保候如常跑行程，與市民互動。（圖／記者吳世龍攝）

▲林岱樺交保後，今照常跑公開行程，下午跨區到中央公園出席活動。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺今日下午3點50分出席行政國際處主辦的「日光海島生活節」活動，她表示，她擔任立委24年來、9000多個日子，供市民朋友檢驗，今天早上6點多她現身自強活動的送車，市民給她很大的溫暖，讓她很想流眼淚，「全車的人都給我加油，點滴感恩在心頭，我會全力捍衛自己的清白。

▲▼林岱樺交保候如常跑行程，與市民互動。（圖／記者吳世龍攝）

▲林岱樺交保後如常跑行程，與市民互動。（圖／記者吳世龍攝）

提到搜索當日，林岱樺在調查局南機站門口高舉白紙，並喊出「政治干預司法」，她當表示，當時的心境是非常錯愕，也感到不平，不過進去南機站、地檢署的心情都非常平和，她認為要和自己的清白，就是要配合檢調單位的調查。

有政壇人士分析，林岱樺恐不排除脫黨參選下屆高雄市長，對此，林岱樺表示：「我會全力捍衛自己的清白，這也是目前最重要的工作，拜託市民朋友給我加油打氣，市民給我最高得票率的託付，我當然會最認真打拼，過去24年是如此，未來的每一天我也會認真勤跑才不會辜負市民的託付。」

▲民進黨立委林岱樺交保候首現身。（圖／記者吳世龍攝）

▲林岱樺避答脫黨參選議題，曝現階段「最重要的就是捍衛清白」。（圖／記者吳世龍攝）

記者再次提問是否參選到底，她則強調，「現階段最重要的就是捍衛我的清白，為高雄而戰，也是為台灣司法而戰」。由於林岱樺並未針對問題直球對決，又有記者再次提問，她仍以「捍衛自身清白」相同回覆說明。

至於是否黨中央有屬意的下屆市長人選，才突發此次搜索事件？林岱樺認為，在司法偵辦過程，不需要有過多的政治揣測。

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