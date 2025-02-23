高雄2線1星巡官「單月上酒店3次」　上班日也去！記1大過調職

▲高雄市警察局岡山分局。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山警分局一名2線1星蘇姓巡官在去年10月間，被查獲多次出入不當場所，並在上班時間擅自早退，市警局調查後確認屬實，將蘇姓巡官記一大過處分，並調職至六龜警分局，處分已在今年初經市府核定。

據了解，這名30餘歲的蘇姓巡官原本在岡山分局擔任內勤巡官，卻被發現於去年10月間，連續3次前往市區一家知名酒店，其中一次更是在上班時間未經報告即早退，嚴重違反勤務紀律。岡山分局調查後確認蘇員行為屬實，認為其情節重大，決定予以嚴懲。

蘇姓巡官的不當行為包括去年10月13日、23日及30日3次出入有女陪侍的酒店，其中23日當天為上班日，蘇員卻未經許可提早離開崗位，達到曠班程度。岡山分局依據端正警察風紀實施規定，將蘇員記一大過，並調職至六龜警分局，同時將其列為教育輔導對象，加強監督管理。

據了解，蘇姓巡官過去在苓雅警分局任職期間，也曾因與外界交往複雜而引發爭議，但平日表現還算「中規中矩」，就是外面的社交活動「比較多元」，對於他這次涉足不當場所遭記過調職，部分基層私下認為「只能說不意外」。

警方強調，將持續加強內部紀律管理，確保員警行為符合規範，維護警察形象與公眾信任。