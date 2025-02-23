亞果元素回應了！同型號「磁吸行充」去年已完售：建議先暫停使用

▲行充爆炸，造成謝女臉部燒燙傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站昨（22）日報導《恐怖畫面曝！磁吸行充突爆炸 桃園正妹「臉燙傷」衣服炸出大洞》，桃園29歲謝姓正妹使用磁吸行動電源替手機充電，不料卻發生爆炸，事後則透露品牌為「亞果元素」。對此，亞果元素稍早發布聲明稿，「有鑑於消費者使用上的安全疑慮，對於持有此產品之消費者，建議您先暫停使用」。

桃園的謝姓女網友本來坐在電腦桌前辦公，並將手機放在面前充電，結果磁吸行動充卻忽然炸開，讓她嚇了一跳，臉部也有燒燙傷。謝女也將影片貼在IG上，底下就有網友詢問行動電源「什麼品牌？」謝女則直接點名「亞果元素」。後來也有另名網友在留言處透露，他在1月27日時，使用亞果的產品同樣也發生爆炸意外。

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▲針對行動電源事故，亞果元素發布聲明稿。（圖／亞果元素提供）

稍早亞果元素在臉書粉專上發布聲明稿，透露他們接獲消息後，已在第一時間與當事人取得聯繫，並且由專人親自前往探視，提供協助和支援，「待取得產品後，將送至第三方檢驗單位進行檢測，進一步釐清事故原因，以確保消費者權益與使用安全」。

亞果元素指出，因應原物料更新，該型號已於2024年7月陸續完售並停止供貨，「有鑑於消費者使用上的安全疑慮，對於持有此產品之消費者，建議您先暫停使用，我們將盡速於官方FB及網站公告後續處理方式及詳細辦法」。