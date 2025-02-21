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充電中「電池爆炸起火」！情侶、2愛犬在家慘死　整間燒毀慘況曝

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 電池爆炸起火導致2人2狗葬身火海。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國考文垂（Coventry）發生一起悲劇，一對年輕情侶因充電中的電動自行車（e-bike）電池爆炸起火，在家中不幸喪生，愛犬也未能倖免。

根據《每日星報》，這起事件發生於2023年11月8日凌晨，27歲的娜塔莎（Natasha Johnson Mall）與24歲的卡洛（Karlo Bogdan）因電動自行車電池爆炸，和他們飼養的2隻狗狗一起葬身火海。

西米德蘭茲（West Midlands）消防員霍頓（Dell Haughton）形容，這是他見過「最嚴重」的火災之一，火勢和溫度極高，「一切都著火了，所有台階、所有牆壁、整片天花板、所有的門都著火了。」

娜塔莎的姊妹艾西婭（Ehsia）悲痛表示，「世界失去了一個真正珍貴的人，她在各方面都非常體貼、美麗」，坦承娜塔莎死後她的生活再也回不到從前。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

艾西婭也藉此提醒消費者，選購電動自行車時應特別謹慎，「除非你買得起經過嚴格測試與安全檢驗的電動自行車，否則就不要買。」

西米德蘭茲消防局發現，近2年內電動自行車與鋰電池相關火災增加50%，呼籲車主在充電中保持清醒，且充飽後應馬上拔掉電源。

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