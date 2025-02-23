　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台人結帳1行為被制止！日本店員怨「又是台人素質」他愣：有嗎

▲▼日本松本清，日本藥妝，日本購物，日本免稅，日本退稅，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛飛日本，也愛在藥妝店大採購。有網友表示，最近看到有台灣人購物時，把商品拿給在排隊的朋友結帳，被日本店員制止，還用日文跟同事抱怨「又是台灣人素質嗎？」但他過去自己也做過類似的事，甚至看過日本人這樣做，都沒看過被制止，納悶是否真的有這個潛規則，話題引發討論。

該位網友在PTT的Gossiping板問卦「日本購物結帳潛規則？」說他每年會去一次日本，甚至曾一年去三次，最近看到有新聞說，有台灣人購物時，把商品拿給已經在排隊的朋友幫忙結帳，卻被日本店員制止，店員還用日文跟同事抱怨「又是台灣人素質嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回想起自己去那麼多次日本，在藥妝店排隊結帳時，老婆偶爾會再多拿個東西要給他結，或是去超市，也會突然想起朋友託買的土產。但這種類似情況，他也看過日本人做過，從沒看過店員制止，納悶日本真的有這種潛規則嗎？

貼文引發討論，「住十年了，沒聽過…」、「其實重新排隊也沒差多少時間，何必呢」、「會讓結帳變久啊！排後面的人會不爽」、「前天才剛看到過，店員會請人去排隊」、「我覺得如果是都算同一筆結帳可以，但臨時丟進來還要分開結帳就是解壓縮的」、「這樣等於插隊行為。」

其中，就有網友表示，「問在日本工作的朋友，他說結帳中是不行的，排隊中不太有人管，除非是拿一大堆」、「記得昨天有人回文說問了日本朋友，如果不是分開結根本沒差好嗎？不能代表所有人，何況很多結帳的店員都不是日本人」、「日本人也會解壓縮好嗎？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
低溫還沒探底　最凍時間點出爐
3萬球迷前練投　李東洺：很多人在看很可怕
快訊／磁吸行充爆炸！亞果元素發聲明了
曾智希公開最新婚紗照「看不到新郎正臉」
敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳
快訊／台中議員嚴重車禍！　父傷重不治

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

亞果元素回應了！同型號「磁吸行充」去年已完售：建議先暫停使用

台人結帳1行為被制止！日本店員怨「又是台人素質」他愣：有嗎

今晚降溫「冷到周二清晨」！最凍時間點曝光　4區域留意降雨

台人「7天被詐15.6億」！10億多全因「常見1手法」被騙走

10年價翻10倍！「台灣黑金」越放越值錢　業者：比晶片還難買

快訊／4縣市低溫特報！急凍跌破10度　冷到明天

台南殯儀館天天爆滿！豎靈區塞爆...家屬嘆：沒地方祭拜

餐桌上的台灣隊！她代表台灣比「世界唎酒師大賽」奪冠全場嗨

好消息！高雄停水搶修提前完工　今晚將恢復供水

1年吸30萬粉！百萬YouTuber曝「胡瓜成功經營YT」3原因：不好複製

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

火鍋店店員端超音波照給驚喜！爸媽得知女兒懷孕哭了

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

女替身演員危險畫面曝　《漂白》遭轟出面聲明

謝金燕秀美腿跳「肯恰那」 喊：50歲正是拚的年紀！

亞果元素回應了！同型號「磁吸行充」去年已完售：建議先暫停使用

台人結帳1行為被制止！日本店員怨「又是台人素質」他愣：有嗎

今晚降溫「冷到周二清晨」！最凍時間點曝光　4區域留意降雨

台人「7天被詐15.6億」！10億多全因「常見1手法」被騙走

10年價翻10倍！「台灣黑金」越放越值錢　業者：比晶片還難買

快訊／4縣市低溫特報！急凍跌破10度　冷到明天

台南殯儀館天天爆滿！豎靈區塞爆...家屬嘆：沒地方祭拜

餐桌上的台灣隊！她代表台灣比「世界唎酒師大賽」奪冠全場嗨

好消息！高雄停水搶修提前完工　今晚將恢復供水

1年吸30萬粉！百萬YouTuber曝「胡瓜成功經營YT」3原因：不好複製

水喝不夠超傷身！5個壞處一次看　連大腦認知都影響

呂彥青速度「再調整」　看徐翔聖投球有「日本味」

緊急登板解鎖3萬球迷前練投　李東洺：很多人在看很可怕

5台灣人獲救！　柬埔寨泰國「打擊詐騙據點」救出215人

蔡正元轟白宮前副顧問：白色騙子　來台吹牛騙錢、當台灣人盤仔

亞果元素回應了！同型號「磁吸行充」去年已完售：建議先暫停使用

台人結帳1行為被制止！日本店員怨「又是台人素質」他愣：有嗎

揪賴清德綠委烤肉趴「兩大護法」蹊蹺　凌濤嗆：讓你們都巴比Q

地面師猖獗！嘉義婦拿不動產抵押借貸千萬　警+地政聯手踢爆

61歲大咖歐吉桑來台騎車！「招牌西瓜帽+歐都邁」現身路邊　粉絲看傻

謝金燕秀美腿跳「肯恰那」 喊：50歲正是拚的年紀！

生活熱門新聞

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

磁吸行動電源忽爆炸！她點出「品牌」

急診醫學會：急診壅塞已達前所未有嚴重

快訊／10級強風要來了　今變天「下最大」地區曝

今彩539頭獎5注中　獎落新北台中

倒春寒！　下波挑戰強烈冷氣團凍4天

星巴克「隱藏優惠」曝！內行精算省很大

重刷宋晟睿「15秒狂飆片」　球迷突見1亮點

拿到造型悠遊卡！她拆開「便利箱」尷尬了

明恐剩7℃！　今雨區擴大

經典賽、12強「哪支中華隊」較強？球迷揭關鍵

今晚雨區擴大！明起更冷下探10度

國道口插隊2車並肩！網嘆：這裡每天上演

大科技執法時代來臨！　全台開單3年暴增330％

更多熱門

相關新聞

燒掉63座東京巨蛋　日本山林火災延燒5天

燒掉63座東京巨蛋　日本山林火災延燒5天

日本岩手縣大船渡市日前發生山林火災，到今天已進入第5天，相關單位仍未能完全撲滅火勢，初估燒毀面積已約318公頃，單純計算約相當於63座東京巨蛋（占地面積約5公頃）。

緬甸邊防軍：最快2／28勦破「所有詐騙園區」

緬甸邊防軍：最快2／28勦破「所有詐騙園區」

小樽、銀山溫泉外國客爆量　觀光公害難解

小樽、銀山溫泉外國客爆量　觀光公害難解

居民排一列「等著倒垃圾」！全場讚爆素質

居民排一列「等著倒垃圾」！全場讚爆素質

旅館給客人封箱膠帶　竟與蟲蟲危機有關

旅館給客人封箱膠帶　竟與蟲蟲危機有關

關鍵字：

購物日本潛規則結帳排隊藥妝

讀者迴響

熱門新聞

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

磁吸行動電源忽爆炸！她點出「品牌」

西班牙9比1南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

「做到一半軟掉」　醫：很常見！大家不好意思講而已

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

急診醫學會：急診壅塞已達前所未有嚴重

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年第一人」

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！

李宗賢重要2分砲！一情況失分率將決定命運

尼加拉瓜隊宣布對台灣先發投手換人了

快訊／10級強風要來了　今變天「下最大」地區曝

超商咖啡「買1送1、買2送2」齊發

高雄豬腳店停業竟惹到綠粉！486：廢物倒了最好

不用量體重！「4徵兆中2」＝脂肪燃燒中　醫：放屁變多了

她一直聞到腳臭味！醫拖出「發霉老屎塊」擺滿桌：塞爆了

更多

最夯影音

更多

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面