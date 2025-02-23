台人結帳1行為被制止！日本店員怨「又是台人素質」他愣：有嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛飛日本，也愛在藥妝店大採購。有網友表示，最近看到有台灣人購物時，把商品拿給在排隊的朋友結帳，被日本店員制止，還用日文跟同事抱怨「又是台灣人素質嗎？」但他過去自己也做過類似的事，甚至看過日本人這樣做，都沒看過被制止，納悶是否真的有這個潛規則，話題引發討論。

該位網友在PTT的Gossiping板問卦「日本購物結帳潛規則？」說他每年會去一次日本，甚至曾一年去三次，最近看到有新聞說，有台灣人購物時，把商品拿給已經在排隊的朋友幫忙結帳，卻被日本店員制止，店員還用日文跟同事抱怨「又是台灣人素質嗎？」

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回想起自己去那麼多次日本，在藥妝店排隊結帳時，老婆偶爾會再多拿個東西要給他結，或是去超市，也會突然想起朋友託買的土產。但這種類似情況，他也看過日本人做過，從沒看過店員制止，納悶日本真的有這種潛規則嗎？

貼文引發討論，「住十年了，沒聽過…」、「其實重新排隊也沒差多少時間，何必呢」、「會讓結帳變久啊！排後面的人會不爽」、「前天才剛看到過，店員會請人去排隊」、「我覺得如果是都算同一筆結帳可以，但臨時丟進來還要分開結帳就是解壓縮的」、「這樣等於插隊行為。」

其中，就有網友表示，「問在日本工作的朋友，他說結帳中是不行的，排隊中不太有人管，除非是拿一大堆」、「記得昨天有人回文說問了日本朋友，如果不是分開結根本沒差好嗎？不能代表所有人，何況很多結帳的店員都不是日本人」、「日本人也會解壓縮好嗎？」