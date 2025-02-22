日本溫泉旅館給客人封箱膠帶　他發問才知竟與「蟲蟲危機」有關

▲日本一名網友在溫泉旅館發現房內出現封箱膠帶，上網發問後才得知竟與當地的「椿象危機」有關。（組圖／翻攝自X、達志影像）

記者葉睿涵／編譯

日本網友@Asuka_Shiromaru近日入住北海道三笠市的一家老牌溫泉旅館時，發現房內放置了一卷封箱膠帶，引發她的好奇心，於是在社群平台X上發文，詢問網友封箱膠帶的用途為何，不料卻意外得知這卷膠帶竟與當地的「椿象危機」有關。

據《宅宅新聞》報導，@Asuka_Shiromaru在X上po出房內封箱膠帶的照片，表示自己入住溫泉旅館後，意外發現旅館內竟放置了一卷膠帶，不過她卻怎麼也想不通膠帶的作用，只好上網發文求解。

貼文在網上曝光後瞬間引發網友熱議。有人猜測膠帶是為了讓遊客在清理寵物毛髮，或是打包伴手禮時可以方便使用，甚至還有人猜測這是為了修補房間漏風而被擺放在房內。然而，這些都不是正確答案，一名網友也在最後指出，這些膠帶其實是用來捕捉房內可能出現的椿象。

椿象在日本鄉村地區較為常見，牠們可能會進入室內，並釋放出令人不悅的氣味。由於直接用手捕捉椿象存在風險，且可能導致異味殘留，因此旅館貼心地提供封箱膠帶，方便客人安全地捕捉並處理椿象，避免直接接觸。

許多網友在得知確切原因後，興奮地表示他們此前並不知曉此用途，對旅館的貼心安排感到驚訝和讚賞。與此同時，也有網友提醒旅客在日本入住鄉村地區的旅館時，要特別注意房間內提供的各項物品，了解其用途，以備不時之需。