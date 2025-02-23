緬甸邊防軍動手了！不只KK　最快2／28勦破「所有詐騙園區」

記者王佩翊／編譯

泰緬邊境地區的詐騙組織「KK園區」遭到緬甸克倫邊防軍嚴厲掃蕩，克倫邊防軍22日進入園區搜索，並成功解救遭到詐騙集團囚禁的數名外國人。除了KK園區外，該地區仍有其他詐騙集團據點，該武裝組織計畫在2月28日前全面掃蕩完畢。

根據ABEMA TIMES報導，緬甸少數民族武裝組織「克倫邊防軍（BGF）」23日清晨，派出大量兵力挺進KK園區，持續針對網路詐騙園區進行清剿。根據調查，該園區內疑似關押大量外國人，不過部分人質22日已被成功克倫邊防軍解救。

消息指出，KK園區內可能有5名日本人，但目前尚無法確認5人是否已獲救。由於KK園區所在的泰緬邊境還有其他詐騙據點，根據克倫邊防軍的計畫，他們預計在2月28日前完成對該地區所有詐騙據點的掃蕩行動。

另一方面，日前有一名16歲的日本籍豬仔獲救，而他被救出後表示，在拘禁地點還有至少8名日本人受困。根據調查，該組織雖然是主要監禁華裔的中國系詐騙集團，但是也有其他來自不同國家的受害者被迫從事詐騙工作，其中包含至少20名日本人。

目前日本政府已向泰國當局提出救援請求，要求解救2名日本男子，分別為20多歲及30多歲。這兩人疑似被囚禁在與2月初獲救的16歲日本少年相同的據點，並被迫參與詐騙活動。