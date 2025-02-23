居民排一列「等著倒垃圾」全讚爆！一看地區懂了：超級有素質

▲台中人排隊等丟垃圾。（圖／王立言授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

倒垃圾時間一到，很常看到居民提著垃圾站在家門口，或是圍在一團搶丟垃圾。有女網友在台中看到一幕，忍不住讚嘆，「太不可思議了啦，怎麼這麼有秩序啊！？我要搬來這裡住。」因為附近住戶居然排成一排等著丟垃圾，畫面引發網友盛讚，「水準太好了吧！」

創作歌手王立言22日晚上在Threads分享一段畫面，可以看到照片背景是典型的台灣市區住宅，左側的路牌上清晰地寫著「五權三街」。值得注意的是，路旁排著一條人龍，但不是在排隊買東西，而是等著丟垃圾，彼此之間還保持著差不多的距離。

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這一幕讓原PO不禁直誇，「絕對要傳上來『公審』的吧！太不可思議了啦，怎麼這麼有秩序啊！？」最後還笑說，「我要搬來這裡住。」

貼文引發熱議，許多人也紛紛盛讚，「看看台灣人多愛排隊，手搖飲要排隊就算了，倒垃圾也要排隊（稱讚意味）」、「真是難見的高素質，我這裡倒個垃圾，跟開春廟會插頭香七月搶孤活動沒兩樣，堪稱台灣文化第三大盛事」、「我也有看過！超級有素質！」「可以把這些優良民眾帶來屏東丟垃圾跟回收嗎？（清潔隊員路過）」。

有網友則指出，「五權三街，台中的有錢人住宅區，素質真的比8+9區好很多，附近還有台中美術館跟那棟超級豪宅由鉅大恆」、「西區靠近美術館這邊的都會排隊，而且是幾乎每個路口都這樣，我之前剛搬過來還很訝異。」