台東「歲時祭儀 報訊記者會」北車登場　饒慶鈴邀民眾共迎豐年祭

▲台東「歲時祭儀 報訊記者會」北車登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推展原住民族部落文化及今年各部落即將辦理豐年祭及聯合慶典宣傳，台東縣政府22日在台北車站一樓大廳多功能展演區召開「來自台東 山。海 歲時報訊」記者會，邀請縣內各鄉鎮市長及部落領袖等逾200人參與。台東縣長饒慶鈴致詞時表示，這是台東第一次由各鄉鎮及部落聯合舉辦歲時祭儀記者會，向全國民眾宣告各部落豐年祭將熱鬧展開，歡迎民眾前來體驗原住民族祭儀文化，感受獨特文化魅力。

饒慶鈴表示，歲時祭儀是原住民族重要文化祭典，讓部落聚集交流經驗、聯絡情感，與祖先、神靈及大自然連結的文化環節，凝聚族人向心力。目前台東原住民族人口數約8萬人，佔人口總數38%，各族群歲時祭典包括3至5月布農族射耳祭、3至6月雅美(達悟)族飛魚祭、7至8月阿美、噶瑪蘭族豐年祭、卑南、排灣、魯凱族小米收穫祭以及12月卑南族年祭等，每個族群擁有獨特的歲時祭儀文化。

原民處說明，早年因通訊不便，以青少年報訊方式傳達訊息，由族人奔走部落，報告即將舉辦豐年祭。此次記者會由10個部落以臺東歲時祭儀年曆月份，展現部落不同的「報訊」儀式，讓傳統方式重現於台北車站。

報訊儀式包括武陵及崁頂部落帶來布農族的報訊歌及八部合音；椰油國小飛魚文化展演隊以雅美(達悟)族的頭髮舞與精神舞，展現蘭嶼島嶼風情；阿美族由海線的阿都蘭部落、縱谷線德高(Takofan)部落、台東市馬蘭部落等，帶來青年階層報訊及婦女歌舞傳訊等；以排灣族祈福儀式，引領南迴的正興、新興、賓茂、新香蘭、金崙、土坂等部落青年進行「報訊」；最後由南王普悠瑪部落的傳統習俗報訊隊伍，展現卑南族豐富文化主題。