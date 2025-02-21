南迴科普列車首次抵達金崙　雙東學童體驗科學之旅

▲南迴科普列車首次抵達金崙站 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府與國家科學及技術委員會、大葉大學及國立臺東大學合作辦理「2025南迴科普列車」，21日首次將列車開抵金崙火車站，由台東縣長饒慶鈴及屏東縣長周春米帶領兩縣孩子，進行「國境之南 迎曦科學列車」啟航交接儀式，現場有參加科普列車活動的兩縣共近800位師生共襄盛舉。交接儀式後邀請縣長、貴賓及台東師生進入月台，搭乘科普列車，從金崙火車站出發至台東火車站，全程參與科學列車活動，旅途中讓學生在火車上動手體驗玩科學的樂趣。

饒慶鈴表示，以往科普列車開到屏東後，只從台東站北上出發，少了南迴的行駛路段安排，今年科普列車結合科學實驗與在地文化特色，首次開進南迴串起雙東，並由台積電慈善基金會、台灣默克、國震中心及海洋中心單位舉辦科學市集，帶領400位台東孩子一同體驗在金崙站及台東站的科學遊戲。

這次從屏東潮州、枋寮、金崙到台東火車站串連在一起，首次達成科普環島列車，讓台東與屏東兩縣共800名師生進行交流活動。許多參與活動的小朋友都是第一次參加在火車站玩科學，並搭乘列車繼續挑戰科普實驗，透過寓教於樂的方式接觸科學，親身體驗現場有趣的科學遊戲。

縣府教育處說明，此次南迴科普列車活動在金崙及臺東火車站共設有超過40個體驗攤位，由寶桑國中、新生國中及臺東大學的師生們共同準備規劃，提供往來遊客及臺東縣學校如大王、大南、東成、利嘉、嘉蘭、賓茂、新興及介達國小等學生進行科普體驗活動。體驗攤位主題分別以卑南族農耕智慧與生態科學、海洋科學與阿美族文化為主，從日常生活到在地的環境保育的有趣活動內容，讓科學學習與學生生活更加契合。

教育處長蔡美瑤提到，縣府持續推動科學教育，今年度首次與高雄師範大學科教中心合作二梯次寒假科學營隊、每年舉辦科展比賽指導工作坊及辦理全縣科學園遊會，透過實際動手做和遊戲設計，讓科學不再那麼艱深難懂。此次「2025南迴科普列車」在屏東站開往金崙站及臺東站的列車上載滿科學知識，除了讓兩縣孩童共享科學與文化旅程，也串起微笑雙東，迎接南迴科學的晨曦朝陽。