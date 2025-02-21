台東總圖舊館即將室內裝修　閉館期間提供多元閱讀服務

▲台東總圖舊館即將進行室內裝修。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣立圖書館（舊館）因應總圖新建工程即將完工，並提升舊館的閱讀空間品質與服務體驗，將於3月7日啟動第一階段室內裝修工程，預計工期2至3個月，為了滿足讀者在閉館期間的閱讀需求，圖書館特別規劃多項便民服務，歡迎民眾多加利用。此外，縣立圖書館規劃閉館前的周末舉行「小螞蟻搬書」活動，請注意訊息發布，並歡迎大小朋友一起來。

近日，有許多讀者發現館內大廳期刊閱讀區、三樓南島特展及青少年閱讀區的書架已逐步清空並進行調整。台東縣政府文化處表示，台東總圖的室內裝修將分兩階段進行，第一階段為舊館的裝修工程，主要優化館內動線，提升自修區的舒適度與寧靜度，並規劃更適合漫畫與青少年閱讀的空間。此外，三樓藏書區的書架陳列方式也將改善，使讀者查找書籍更加便利。裝修完成後，舊館將重新開放；而總圖新館在取得相關執照後，將進行第二階段室內裝修，包括圖書自動化系統的建置及新舊館系統串接，未來將成為台東市區的重要文化閱讀地標。

文化處指出，由於裝修期間基於安全考量，舊館將暫停開放，但讀者仍可透過以下服務持續享受閱讀：(1)網路及手機預約借書服務：讀者可透過線上平台預約書籍，並至藝文中心臨時服務台取書，快速又便利。(2)24小時自動取書機：即使館舍閉館，讀者仍可全天候領取預約書籍。(3)電子書平台：提供豐富的電子書資源，隨時隨地輕鬆閱讀。(4)縣內圖書館際通閱服務：讀者可於館藏系統登入個人書房，確認館藏狀態後，將書籍調至鄰近圖書館取閱。

文化處鼓勵民眾充分利用電子書與線上借書服務，享受便利的數位閱讀體驗。此次舊館裝修是台東總圖提升服務品質的重要一步，閉館期間造成的不便，敬請見諒，讓我們共同打造更加優質的閱讀文化。

此外，縣立圖書館為顧及孩子家長與小小讀者閱讀習慣的特別需求，將訂於圖書館閉館前的周末辦理「小螞蟻搬書」活動，讓大朋友小朋友在閉館期間，閱讀不斷，詳細活動訊息，請密切注意縣立圖書館網站及台東縣政府文化處臉書。讀者於閉館期間若相關疑問，可於上班時間(08：00~17：30)撥打服務專線 089-320331詢問。