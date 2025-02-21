台東縣府攜手公所　強化在地公務人才專業職能

▲第一屆「未來鄉鎮力-地方治理學堂」系列培訓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化在地公務人才專業職能，共同促進鄉、鎮、市公所業務推動效能，台東縣政府於114年度特別規劃第一屆「未來鄉鎮力-地方治理學堂」系列培訓，並於21日舉行第一場次課程。台東縣長饒慶鈴親自主持開訓典禮並表示，期許透過學習平台促進縣府與公所業務交流，解決實務困境，共同打造更好的台東。

饒慶鈴提到，「地方治理學堂」是一個經驗交流的學習平台，促進彼此間的互動及跨單位合作，加速經驗成長。縣府針對預算編列核銷、工程契約規劃管理、農業補助、搶修搶險、政府採購法及土地相關業務等規劃課程，期待透過實務案例解析，分案解決實務困境，強化業務執行流暢性與執行成效，攜手公所提升地方治理量能。公所是地方行政的基石，公務的推動仰賴在場所有鄉鎮市公所同仁的努力與專業，感謝您們堅守崗位的付出，共同創造更好的台東。

這次的課程不只是單純的講授，更是一個經驗交流的平台，透過案例解析「對症下藥」，解決核銷、契約管理等問題。這次培訓除了強化專業職能，更希望促進公所間的互動交流與跨單位合作，讓大家能夠在過程中建立更緊密的聯繫，擴大學習不同鄉鎮的執行經驗。

這次參加「未來鄉鎮力-地方治理學堂」培力課程的公所同仁包括鄉鎮市公所秘書、課長、承辦人及主計人員等近70人。講師群由縣府局處長、科長及專案承辦人員主講，並安排分組討論及Q&A座談，深入問題的核心，貼近同仁實務上需求，提供最直接、有效的解決方案。

首堂課「核銷實務」，由縣府主計處長廖美鳳開講，從經費編列到個案討論、統一認定執行標準以及優化行政流程。建設處接棒講授「公共工程實務」，由張筱君技士以災害準備金及搶修搶險為題，幫助承辦人掌握業務關鍵；「水利工程實務」課程則由吳哲元科長透過多年實務經驗，從開口契約談起協助各公所精進防災作為。

縣府人事處說明，未來將持續關注各機關單位的行政需求，透過系統化的培訓與經驗傳承，優化行政作業，提升施政品質。「未來鄉鎮力-地方治理學堂」系列課程將於3月至6月陸續舉辦農業補助、政府採購法、土地相關業務等專題分享，期望各公所能夠持續支持並踴躍參與，共同打造卓越地方治理！