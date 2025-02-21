增購公費流感疫苗台東縣打氣旺　衛生局籲踴躍接種

▲增購公費流感疫苗台東縣打氣旺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛生福利部疾病管制署增購配送各縣市流感疫苗自2月20日起開打，台東縣已施打近5成疫苗，衛生局特別呼籲家中有65歲以上長者、3歲以下幼兒、具慢性病患者等11類高風險族群且尚未接種的民眾盡速至衛生所接種疫苗，公費疫苗有限用罄為止。



台東縣衛生局表示，此次公費增購流感疫苗接種開放給原第一階段對象施打，包括65歲以上者、55歲以上原住民、安養/長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒之父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

衛生局指出，流感不僅會引起高燒、咳嗽等不適，對於老年人或有慢性疾病的人來說，可能引發更嚴重的併發症，如肺炎或心肌炎，甚至可能威脅生命。而接種疫苗是預防流感及其重症最有效的方式，請符合資格的民眾儘早前往衛生所接種，保護自己和他人免受流感威脅！

台東縣衛生局提醒，流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等；若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫以能及時獲得治療。

台東縣各鄉鎮市衛生所已經開始提供流感疫苗接種，並且衛生所皆提供流感、新冠、肺炎鏈球菌等疫苗接種服務，請民眾可趁此次機會同步接種，不僅為自己，也為家人、朋友和社區共同打造健康屏障。