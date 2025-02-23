「想讓妳再懷孕一次」馬斯克不認骨肉　美女作家公布私訊提告了

▲聖克萊爾自爆，生下馬斯克（Elon Musk）的兒子。（左圖／路透；右圖／X@stclairashley）



記者吳美依／綜合報導

美國26歲保守派作家聖克萊爾（Ashley St. Clair）自爆生下億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的兒子，對方卻始終保持沉默。如今，她出示多項證據，包括鹹濕私訊內容，試圖證明馬斯克的父親身分，並於21日向對方提告，爭取監護權。

聖克萊爾21日向紐約最高法院提交請願書，要求法官下令馬斯克接受基因檢測，確認對方正是孩子父親，同時爭取兒子的單獨法律監護權。

聖克萊爾宣稱，2人於2023年5月開始交往，2024年1月發生性關係並且懷孕，但寶寶2024年9月出生時，身為父親的馬斯克不在現場，迄今只見過孩子3次，最後一次是去年11月，而且只有30分鐘，甚至沒有參與照顧與撫養。

▲聖克萊爾曾出版兒童讀物《大象不是鳥》（Elephants Are Not Birds）傳遞傳統價值觀。（圖／翻攝X@realashleystclair）



聖克萊爾宣稱，馬斯克「在多種書面通訊中承認了身為孩子家長的身分」。根據聖克萊爾提供的螢幕截圖顯示，她在分娩不久後，向名稱為「EM」的對象，傳送自己與兒子的合照，對方回應「我很期待這個周末看到妳跟他」。2024年11月24日，對方傳訊息說「我想要再讓妳懷孕一次」，3個月後另一則私訊說「我們確實有一群孩子要生」。

對此，馬斯克的發言人及律師團隊沒有回應。但若消息屬實，這將是他的第13個孩子，其他子女包括與前妻威爾森（Justine Wilson）的5名子女，和加拿大女歌手格萊姆斯（Grimes）生下的3名子女，與旗下大腦晶片新創公司Neuralink主管齊利斯（Shivon Zilis）生下的一對雙胞胎等。