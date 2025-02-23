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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白砍預算害中華隊輸西班牙？　羅智強打臉青鳥：一毛錢都沒動

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊慘敗給西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊慘敗給西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），台灣隊首戰5比12慘敗西班牙，被戲稱是「大巨蛋慘案」，不少側翼、青鳥在社群媒體將矛頭指向「藍白刪預算」，害情蒐團隊無法出國，才導致中華隊輸球。國民黨立委羅智強今（23日）公布預算實情打臉青鳥側翼，「民進黨的謠言越造越離譜，造謠者的智商堪慮，心眼敗壞，莫非也要怪藍白刪預算？」

羅智強表示，世界棒球經典賽資格賽，中華隊首戰5比12不敵西班牙；隔日重振旗鼓，9比1大勝南非。棒球是國球，國際賽事更激發民眾熱情，凝聚國人向心力。但無所不造謠的青鳥側翼，連運動比賽也不放過，拿賽事成績政治操作，製造對立搞得烏煙瘴氣。

羅智強指出，青鳥側翼們在網路到處散布，指藍白刪體育署預算，影響中職出國情蒐，害中華隊輸球。事實上，體育署的預算不但沒有減少，還比去年多了19億。補助中職組訓、出國情蒐、辦理大型國際體育活動等經費，來自「運動發展基金」，跟體育署預算無關，在野黨也根本未刪。

羅智強說，去年底青鳥還在網路大讚民進黨英明，編列83億的運發基金預算「不會被動到」，要大家感恩惜福，結果一遇到輸球，青鳥就像失憶般，又都賴給藍白刪預算，狠狠消費中華隊，贏了就TEAM TAIWAN，輸了就藍白砍預算。民進黨的謠言越造越離譜，造謠者的智商堪慮，心眼敗壞，莫非也要怪藍白刪預算？
 

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