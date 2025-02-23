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重刷宋晟睿「15秒狂飆影片」　球迷突發現1亮點：有夠扯的

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，宋晟睿 。（圖／記者李毓康攝）

▲宋晟睿的表現受到關注。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊昨（22）日對上南非，以9:1的成績贏得勝利。值得一提的是，宋晟睿在6局上敲出場內全壘打，寫下新紀錄。粉專「MLB Taiwan 美國職棒大聯盟」就貼出令人振奮的影片，大票網友重刷並驚呼，「根本音速小子了，重複看了十遍有了」、「無限回放，太厲害了」。

昨日中華隊與南非交手，宋晟睿6局上時，敲出一支右外野安打，接著發揮快腿的優勢，短短15秒內衝回本壘，完成了場內全壘打，也寫下中華隊首次在經典賽（含資格賽、會內賽）的場內全壘打紀錄。

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粉專「MLB Taiwan 美國職棒大聯盟」就貼出影片，直呼「外野～草上飛」。其他網友也留言讚爆，「有夠狂的，在國際賽上還能跑出全壘打，就是強」、「這個紀錄有夠難得，可以驕傲一輩子」、「超稀有的場內全壘打」、「第17秒很明顯SAFE」。更有網友感動表示，「我重複一直看，感動」、「感動，宋晟睿拚命想得分的精神，會帶動團隊士氣」。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

PTT上，有網友則注意到另個亮點，「最恐怖的是跑回來還沒什麼在喘」、「對欸！他回來沒什麼喘，完全沒發現，有夠扯的」。也有人指出，「全力衝有機會13秒多」、「他一開始還沒全力跑，有夠快」。

宋晟睿精彩的場內全壘打也讓MLB官方發文，「宋晟睿一路狂衝回本壘！」還有國外網友打趣表示，「道奇隊看到他這場表現了，已經拿出合約要他了」。

賽後宋晟睿表示，「一開始也沒想過外野手會漏接，看到他漏接就想說能不能有機會。」對於繞壘跑15秒，他也坦言「看到秒數蠻開心的，跑回來真的蠻累的，腳也蠻痠的」。

據了解，場內全壘打相當罕見，指的是打者沒有將球擊出全壘打牆外，但卻跑回本壘得分。原則上打者的跑速一定要快，才會有機會。

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