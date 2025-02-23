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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免王美惠連署見往生者　朱立倫酸：綠反對連署書附身分證影本

▲朱立倫南下嘉義縣黨部團拜。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫南下嘉義縣黨部團拜。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨嘉義市立委王美惠遭「愛嘉聯盟」提議罷免，卻爆出已往生的王太太遭冒名連署。21日王姓丈夫到地檢署按鈴提告，質疑因他與太太是某黨的「人頭黨員」而遭冒用。罷免發起人陳姓市民則說，不清楚連署書怎麼來的。國民黨主席朱立倫今（23日）表示，不知道民進黨反對附上身分證影本的理由為何，「難道是希望大家用抄的、做假的嗎？」

王美惠辦公室指出，嘉義市罷免連署案，連署名單中竟出現已故者，往生者成為連署人並簽名，非常遺憾嘉義市也發生偽造事件。王美惠也說，透過虛假連署或造假手段來操弄罷免程序，這不僅是對民主制度的踐踏，更是不可容忍的違法行為，必須依法杜絕。

朱立倫今日前往嘉義縣黨部參加新春團拜受訪時表示，國民黨希望能附上身分證影本防止任何弊端，但民進黨強力反對，甚至提出釋憲，「我不知道反對理由是什麼，難道是希望大家用抄的、做假的嗎？我們當然希望罷免過程真實，附上身分證影本才是最正確的方法。」

對於大罷免一事，朱立倫說，根據民調台灣有過半數民眾反對罷免方式、也不支持罷免，應該停止大罷免回歸民生拼經濟，也有高達53％民眾認為賴清德總統應該站出來停止大罷免，這才是最真實的民意。
 

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關鍵字：

國民黨朱立倫王美惠罷免連署

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