賴清德今揪綠委官邸烤肉　凌濤：沒錢發災民慰問金卻有錢開趴

▲賴清德今日邀綠委在總統府官邸吃烤肉。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院新會期25日開議，身兼民進黨主席的總統賴清德邀黨籍立委於今（23日）中午於總統官邸烤肉。國民黨桃園市議員凌濤痛批，日前才剛喊窮說預算被刪，總統府沒辦法發放太多災害慰問金，結果轉頭今天中午準備在總統官邸辦烤肉宴，「賴門酒肉臭，路有凍死骨」；他並質疑，水電費誰出？烤肉片、飲料、酒水，甚至烤肉架這些備品，究竟是誰掏錢買單？難道又是全民埋單？

凌濤表示，當國際貿易戰一觸即發、台電大虧能源政策缺乏穩定，賴清德還沈浸在砍向黨內政敵、討論惡罷在野，令人瞠目結舌。據悉，當時對於住普通病房的受災市民，總統府僅發放區區五千元慰問金，恐怕連一天的醫療費都不夠。然而，當人民還在苦撐善後，總統府卻有錢大辦烤肉趴，這到底是什麼邏輯？

凌濤續指，更荒謬的是，這場官邸烤肉宴還是專門請黨籍立委享用的，那請問水電費誰出？烤肉片、飲料、酒水，甚至烤肉架這些備品，究竟是誰掏錢買單？難道又是全民埋單？政府對基層百般刪減，發給災民的慰問金縮水，卻在官邸大手筆開趴，這不就是拿納稅人的錢來搞政治、拼權力，甚至進一步操弄罷免？簡直太扯！

凌濤感嘆，最諷刺的是，民進黨政府編列了2.9兆元的歷史最高總預算，卻還能高喊「政府要關門」，說沒錢推動政務，但現在卻疑似動用公帑在官邸辦烤肉宴，這些預算不給災民，不用在紓困，反而燒在政治酬庸上。當官邸飄出陣陣烤肉香，受災戶卻還在苦撐善後，這一幕，正是「賴門酒肉臭，路有凍死骨」的最佳寫照。

「這樣的政府，真是讓人心寒！一邊搞惡罷，一邊喊沒錢，一邊大吃烤肉！」凌濤批，因為賴政府閒情逸致根本不缺錢，還亂提總預算覆議案，而拿人民納稅錢烤肉，討論惡罷破壞台灣民主，多麼諷刺。

