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新北瑞芳碩仁里罷免案未過關　林富萬：感謝里民還公道

▲新北首例瑞芳碩仁里罷免案未過。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北首例瑞芳碩仁里罷免案未過，里長林富萬感謝里民信任。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區碩仁里第四屆里長林富萬罷免案於今（22日）在猴硐市民活動中心舉行投票。這場被稱為「最迷你」的罷免案最後並未跨過門檻，罷免案不成立。根據開票結果，不同意罷免的票數為63票，同意罷免的票數僅40票，投票選舉人數為136人。里長林富萬在結果出爐後表示，這結果還了他一個公道，他將繼續全力以赴為里民服務，並對罷免案中的不實指控提告。

罷免案的投開票所設在猴硐市民活動中心，儘管天候不佳，一早仍有里民陸續前來投票。選務人員嚴格審核里民證件，瑞芳警分局員警也在現場維持秩序，確保投票過程順利進行。雖然下著雨，但里民的參與熱情並未受到影響，展現出對社區事務的高度關注。

林富萬在投票結束後表示，他目前是第四任里長，一直以來都以服務里民為己任，特別是在爭取里內建設方面，成績有目共睹。他強調，碩仁里有許多長者需要照顧，他過去幾年積極推動各項福利措施，並努力改善里內環境。對於這次罷免案，他感謝里民的支持，並認為63票不同意罷免的結果，證明他的努力獲得認可。

林富萬也指出，罷免理由書中有多項不實指控，這些指控對他個人聲譽造成損害。他強調，選舉結束後將對蘇姓領銜人提出法律訴訟，以捍衛自己的名譽。

新北市選委會表示，碩仁里第四屆選舉人總數為139人。根據選舉罷免法規定，里長罷免案的成立，應有原選舉區選舉人總數10%以上的選舉人連署，罷免案成立的連署人數應達14人。蘇姓領銜人提出的罷免案，連署人數共24人，符合規定人數，因此宣告罷免案成立。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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