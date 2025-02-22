王鴻薇指「川普支持發放5000美金」　綠委轟：造謠！被罷免剛好而已

▲民進黨立委林楚茵認為，「還稅於民」的說法，是國民黨想拿普發現金，當作亂砍預算的遮羞布、反罷免的功德金。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨日指出，川普計畫普發5000美元給美國民眾，她也以此為例，呼籲賴清德政府應將超徵的稅收「還錢於民」，普發每位國人現金1萬元。然而，民進黨立委林楚茵今（22日）在社群平台表示，事實上，美國政府連初步的計算都還沒確認，她直言，王鴻薇根本是造謠成性，拿「發現金」當亂刪預算的遮羞布。

王鴻薇昨日在臉書提到，川普支持普發5千美元「還錢於民」，然而，當美國已經在砍政府浪費的預算，轉而發錢給人民時，民進黨政府還超收人民納稅錢不還，她不禁開嗆，到底還要死抓著這些錢不還到什麼時候。

▲中國國民黨立委王鴻薇表示，川普也支持普發現金給美國民眾。（資料照／記者屠惠剛攝）

不過，林楚茵今日在臉書發文點出，馬斯克雖有在社群平台提議，向所有繳納聯邦所得稅的家庭發放「效率部（DOGE）分紅」，每戶可獲 5000 美元（約新台幣 16.4 萬元）。

但林楚茵進一步查證 CNN、華盛頓郵報（Washington Post）等外媒，發現所謂效率部節省的80億美元，實際上只有800萬美元。林楚茵說，根據國內媒體報導，美國民眾最後實拿恐怕只有11美元，甚至不到台幣 400 元。

因此，林楚茵痛批，王鴻薇的發文根本是明顯的誤導，是不是連基本查證都不做？如果當立委不用功，只會造謠又暴力揍人，被罷免剛好而已。

林楚茵直言，造謠成性的王鴻薇，竟然直接幫川普宣布「發放現金」，但事實是美國連初步計算都還沒確認。她呼籲，國民黨亂刪預算引發全民公憤，別想用「發現金」來當遮羞布，國民黨就算怕罷免也不能把人民的納稅錢當作「反罷免的功德金」。

至於「還稅於民」的說法，林楚茵認為，國民黨就只是要花人民的錢，為自己贖罪，藍白才是真正對人民小氣，先前在立法院砍補助、刪預算，讓台灣人民權益受損，這部分才該被譴責。