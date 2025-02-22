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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為中華隊集氣！　新北加碼：全壘打買一送一、晉級運動中心免費

▲▼經典賽資格賽練球日，中華隊。（圖／記者李毓康攝）

▲經典賽資格賽。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽21日揭開序幕，新北市政府特別在市民廣場直播比賽。新北市長侯友宜今（22日）加碼指出，中華隊只要打出全壘打，新北運動中心就有優惠課程，若拿到經典賽門票，運動中心也會展開5天免費使用，一起為中華隊加油。

新北市體育局表示，WBC世界棒球經典賽資格賽昨晚開打，2/21至2/23連三天新北市政府市民廣場辦理直播派對，現場由熱血主播徐展元、富邦Angels啦啦隊、中信Passion Sisters啦啦隊和熱血應援團，帶領球迷集中火力應援中華隊搶經典賽門票。

侯友宜今日受訪時表示，昨天他有到市民廣場一起為中華隊的比賽加油打氣，接下來兩天也都會在市民廣場舉辦直播派對，希望大家一起加油。同時他也宣布，中華隊只要打出全壘打，國民運動中心都有優惠的課程，如果能夠拿到經典賽的門票，免費使用5天的運動中心的游泳池、體適能館，所以為中華隊加油，新北市一直努力地希望中華隊能夠晉級，這是大家的希望。

體育局指出，新北挺台灣搶WBC門票，若中華隊擊出全壘打就推出新北市運動中心運動課程買一送一優惠，另外，中華隊成功晉級搶下WBC門票，加碼體適能、游泳池免費5天，相關詳細資訊請密切注意《新北運動聚點粉絲團》。

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