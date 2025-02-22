推拿師性侵女病患！夫手機尋妻震動聲嚇退他　法官重判4年半

▲新北馮姓推拿師性侵女病患，遭判4年半。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北馮姓男子在中醫診所擔任推拿師時，趁其他診所人員下班，在推拿室性侵女病患小美(化名)，小美丈夫見妻遲遲沒回家，狂打電話並到診所外查看， 馮男聽到電話震動聲和腳步聲才停手，小美隨即逃離診所，並前往派出所報警。全案審理時，馮男反控小美賣淫，但法官不採信馮男說法，認為他犯後態度惡劣，依馮犯強制性交罪，處4年6月徒刑。可上訴。

判決指出，馮男原在新北某中醫診所擔任推拿師，2023年2月16日晚間9點多，馮男在診所推拿室內為女病人小美進行自費推拿，他見診所其他人都已下班，藉口要幫小美進行減肥精油推拿，不顧小美拒絕，直接跨坐在按摩床上強行壓制小美性侵。

此時小美的丈夫發現小美遲遲未回家，走路到診所推拿室外查看，並不斷撥打小美手機，馮男因聽到腳步聲和電話震動聲，才停下犯行，小美趁機逃離推拿室，由丈夫陪同到派出所報案。

全案審理時，馮男辯稱和小美兩情相悅，小美說自己沒交過男友、誇他在名片上印的照片身材很好，想了解什麼是瘦身精油，他於是答應讓小美試用看看，小美便自己掀起上衣，並一直摸他的腹肌和下體，雖然他抗拒說「叔叔只剩尿尿的功能」，兩人還是發生性行為，過了3分鐘他想到自己有女朋友及衛生問題，就主動停下來。

不過小美證稱，馮男自稱在國術館待過，是體育班畢業，所以對她的身體狀況很了解，要幫她治療椎間盤突出問題。那天推拿到快結束時，馮男自己拿出一個精油，說這個精油很貴、可以減肥，堅持要幫她推拿，過程她一直拒絕「我不需要，沒有關係」，但馮男逕自推拿，又將她內衣解開，讓她嚇一大跳，急忙跳起來把內衣穿好。

▲小美遭性侵後情緒不穩，需固定服用藥物才能勉強正常生活。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

小美說，馮男接著去關燈和鎖門，表示「妳就把我當姊妹，這樣就像姊妹幫妳按摩，妳不要想那麼多」，並跨坐到她身上猥褻她說「我又不是色狼，妳幹嘛那麼緊張」、「妳要不要當我今天的女朋友」、「妳已經把我用得這麼硬了，妳不用負責嗎」，過程她不斷說「我不要」、「我不想要」，但感覺馮男一直沉浸在自己的世界裡，一邊侵犯一邊還說「如果妳做我女朋友，以後來自費都不用錢」。

小美表示，直到她手機震動馮男才從床上跳起來，她臨走前，馮男還警告說「我們兩個是情投意合，妳不要出去外面亂講，我知道妳家裡住很近」，她當時情緒崩潰，花了一段時間才把推拿室的門鎖打開，在診所門口看到丈夫後，哭著一起到派出所報案。

新北地院審理，法官檢視相關證據後，認為馮男和小美僅為推拿師和病患關係，當天只是第二次見面，兩人根本不熟，且小美和丈夫感情也相當好，住家又鄰近診所，小美無須冒著被丈夫發現的風險，堅持和推拿師選在這個時間和地點出軌，且小美離開推拿室後，明顯情緒低落，有哭泣、發抖等反應，更直接去派出所報案，屬於典型的性侵害被害人反應，判定馮男犯行屬實，且手段惡劣，犯後還否認犯行，反控小美賣淫，毫無悔意，依馮男犯強制性交罪，處4年6月徒刑。可上訴。

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