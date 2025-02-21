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基隆「救難媽媽」何碧雲90歲離世　 購救難船、救援無數成典範

▲基隆「救難媽媽」何碧雲90歲離世。（圖／王銘祥提供）

▲基隆「救難媽媽」何碧雲90歲安詳離世。（圖／王銘祥提供）

記者郭世賢／基隆報導

被譽為「救難媽媽」的基隆市救難協會前理事長何碧雲日前離世，救難與消防人員深感哀悼。救難人員回憶，因為她的奉獻，基隆市救難協會才得以發展壯大。在賀伯、象神、納利颱風，921大地震及88水災等重大災難中，她帶領救難人員不辭辛勞地奔走救援。

何碧雲於15日安詳離世，享壽90歲，24日在基隆市立殯儀館舉行家祭及公祭。基隆市救難界與消防人員紛紛表達對她的懷念，感念她對救難協會及救災工作的貢獻。

基隆市救難協會總教練、資深救援教練王銘祥回憶，30多年前，基隆市救難協會剛成立時，他們在基隆港與何媽媽結識，從此她便成為救難協會最堅實的支持者。

▲基隆「救難媽媽」何碧雲90歲離世。（圖／王銘祥提供）

▲何碧雲自掏腰包購買「碧雲號」救難船。（圖／王銘祥提供）

王銘祥表示，救難人員是一群不計回報、樂於奉獻的傻瓜。有一次，他們在基隆港打撈往生者時，何碧雲走過來詢問他們的工作，看見大家滿身污漬，便親手為他們清洗臉上的髒汙。「她看到我們中午還沒吃飯，馬上掏錢讓人買便當給我們吃」，這樣的關懷持續了十多年。

王銘祥感慨道，正因為有何碧雲，基隆市救難協會才能走到今天。她無私的付出，讓協會成為受難者的依靠，無論是風災、地震或水災，她都親自帶領救難人員前往救援。儘管那些受難者不認識她，但她的善行卻溫暖了許多人的心。

何碧雲不僅提供精神支持，還為救難協會提供實質幫助。當初協會缺乏固定會館，她便將自己的房子騰出來給協會使用；當協會經費短缺時，她親自到電台宣導救難協會的義舉，並成立愛心獅子會募款，四處奔走，感動許多善心人士一起支持救難工作。

▲基隆「救難媽媽」何碧雲90歲離世。（圖／王銘祥提供）

▲當初協會缺乏固定會館，何碧雲便將自己的房子騰出來給協會使用。（圖／王銘祥提供）

為了解決海上救援船隻不足的問題，她自掏腰包購買「碧雲號」救難船，讓救難人員能在惡劣天候下執行任務，將往生者送回家人身邊。何碧雲常說，「歡喜做，甘願受；有做，有保佑。」這句話成為救難協會的精神信仰。

王銘祥哀慟地表示，何碧雲對救難協會的付出，將永遠銘刻在所有救難人員及受過她幫助的人心中，願她一路好走。

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