222貓之日！新北推全國首座貓咪室內樂園　力拼年底完工

▲新北推全國首座貓咪室內樂園。（圖／新北市政府動保處提供）



記者崔至雲／新北報導

2月22日是貓之日，隨著飼養貓咪的人口數日益眾多，很多民眾會關注貓咪的活動及節日。新北市政府動保處今日宣佈，考量多數民眾反映希望家貓能和家犬一樣有遊憩空間，今年將在板橋動物之家生命教育園區規劃興設室內貓咪遊憩區，滿足貓咪攀爬及探索需求；工程總經費約450萬元，預計今年底前完工。

動保處指出，隨著少子化來臨，民眾飼養寵物人口數攀升，又以犬貓數量為最多，街頭推車內很多是坐著狗或貓。隨著飼主社交習慣改變，許多飼主會帶貓咪出外散步，基於打造多元性動物友善環境的理念，近期動保處請專業建築師團隊進行貓室內休憩空間的改裝設計，並納入貓行為專家意見，預計為貓咪打造一個安全探索的場域。

動保處說明，為方便民眾帶貓咪前往，貓咪遊憩區將設在板橋動物之家生命教育園區，規劃專屬於貓咪的休閒互動空間；讓貓咪們在安全的環境中也能走出一般居家空間，探索不同的環境，讓毛寶貝們的生活能夠更加豐富化，也滿足牠們攀爬、探索的天性。預計提供三種不同風格的室內空間讓貓咪能夠安心遊玩、開心探索，打造專屬於貓咪的室內互動體驗區。

對於園區規劃，動保處表示，全新場域中將包含不同主題、功能空間，包含適宜人貓共住的家居示範區，讓民眾能藉此空間認識人貓友善環境。另外規劃以互動為主題的空間，力求環境豐富化，利用設施安排把戶外環境盡可能地擬真帶進室內，讓家中貓咪盡情探索，滿足喜愛冒險的喵心靈。場域內管理將規劃採用AI智能系統，每個空間一次僅開放同戶貓咪進入遊憩區，寵物與飼主皆須經過晶片認證並已完成疫苗注射才可入內，並搭配消毒清潔流程，讓貓咪也能玩得安全又安心。

動保處也提醒飼主，飼養寵物一定要瞭解他們的習性，動保處規劃全國首座室內貓遊憩空間，打造一個人與動物共享的空間，供飼主給毛寶貝體驗；不僅照顧到毛寶貝的動物福祉，也會讓彼此的生活更加美好。民眾飼養動物應善盡飼主的責任，定期帶寵物健檢、施打疫苗及完成晶片登記。若有相關疑問可撥打動保處電話02-29596353諮詢。



