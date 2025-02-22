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社會 社會焦點 保障人權

跟車太緊！自小客「平交道內臨停」自強號急煞　女駕駛險釀大禍

記者游芳男、郭玗潔／宜蘭報導

有民眾21日在Threads上傳影片，內容為一名女駕駛開著自小客車，行經宜蘭市東港路平交道時，疑因跟車跟太緊，遮斷桿降下時來不及駛出平交道，臨時將車切入軌道內空地閃避，導致自強列車緊急降速通行，引發附近大塞車。網友見車輛「臨停」在平交道內，紛紛議論「超扯」、「明顯是個三寶啊」，不過也有網友說「宜蘭這個鐵路到底甚麼時候才要改，每次都這邊出問題」。案經鐵路警察調查後，已依據違反道路交通管理處罰條例，依職權告發駕駛，最高可罰9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。

▲▼東港路平交道精見小客車臨停，引發網友議論。（圖／記者游芳男翻攝）

▲東港路平交道驚見小客車臨停，引發網友議論。（圖／記者游芳男翻攝）

據鐵路警察局花蓮分局調查，當時為21日晚上19時7分許，宜蘭市東港路平交道的警鈴、閃光號誌已經亮起，遮斷桿也已降下，卻有一輛自小客車無法駛出平交道，並將車切入軌道內空地閃避，觸動平交道異物偵測系統，導致當時行經該處的台鐵第436次自強號列車採取緊急降速後，慢行通過。針對該用路人違規之行為，鐵路警察局查證後已依據違反道路交通管理處罰條例依職權予以告發。

警方呼籲，汽車駕駛人，駕車在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，處1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

▼女駕駛臨停在東港路平交道內空地處。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）

▲▼東港路平交道精見小客車臨停，引發網友議論。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）

▼警方依女駕駛違反道路交通管理處罰條例依職權予以告發。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼東港路平交道精見小客車臨停，引發網友議論。（圖／記者游芳男翻攝）

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