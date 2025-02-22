深陷官司將脫黨參選高雄市長？　林岱樺現身回應了

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委林岱樺涉嫌詐領助理費及強募政治獻金案，訊後以100萬元交保並限制出境，也不得與同案被告、證人接觸，由於她與同樣交保的妹妹同住，因此昨深夜林岱樺在調查人員戒護下緊急搬家。林岱樺今（22日）一早6點就照原定計畫開始跑行程，林受訪時表示，當時確實非常錯愕跟不平，但進到地檢署後心情平和，自己遵照檢察官諭知，一定100%配合，現在最重要工作就是捍衛自己清白。至於傳出可能脫黨參與高雄市長選戰？林則未正面回應，僅表示，市民給她最高得票率託付，未來仍會認真服務，不辜負市民託付。

儘管身陷官司，林岱樺交保後仍勤跑地方行程，今仍有「送遊覽車」跑行程，隨後去跑公祭、喜宴、校友會等10多項行程，對於官司，林岱樺受訪時僅表示，感謝各界溫暖的鼓勵，自己感恩點滴在心頭，目前最重要工作就是捍衛自己清白，希望所有市民朋友加油打氣。

至於有報導稱可能脫黨參選？林岱樺並未正面回應，她表示，會全力捍衛自己清白，這也是目前最重要工作，拜託所有市民朋友給我加油打氣，市民朋友給我最高得票率託付，自己也會認真打拼，過去24年如此，未來每一天也會認真勤跑、服務，才不會辜負市民託付。

林岱樺強調，捍衛自己的清白也是捍衛高雄，為捍衛高雄而戰也為捍衛司法獨立而戰。

至於林岱樺胞弟林岱融、2名服務處人員有刪除手機對話湮滅證據的行為，林岱樺表示，這她無法代勞，這是檢方的調查，自己也沒辦法知道其他受調查的內容。自己遵照檢察官諭知，我一定100%配合，今天依舊六點多出門，直到晚上10點才會結束所有行程。24年來立委公職、9千多個日子，讓市民朋友檢驗。

林岱樺指出，從早上六點多自強活動的送車，已經收到市民很大溫暖，真的想流眼淚，跑公會行程也是如此，很溫暖、點滴在心頭，會捍衛自己清白，當時確實非常錯愕跟不平，但進到地檢署後心情平和，要捍衛自己清白，配合檢調單位調查，還是一如往常，謝謝大家。

