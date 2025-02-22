陪他提領70萬超熱心...行員起疑報警　「表哥」身分曝光這下慘了

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山二派出所警員日前接獲銀行行員來電，有民眾要大額提款70萬，懷疑遭到詐騙，警方到場後發現，提款男子旁邊有1人自稱其表哥，不斷熱情地表示提款是要投資餐廳，過度熱情引起警方注意，盤查之下發現表哥竟是通緝身分，當場將人逮捕歸案。

警方調查，20日中午時分，北市中山區一家銀行行員通知警方，41歲的陳姓男子在自稱表哥的52歲饒姓男子陪同下，到銀行要提領70萬現金，但是銀行端關懷提問，陳卻告知要投資餐廳，其它卻不願意多說，都是饒在負責回答問題，行員驚覺有異通知警方到場。

▲陳姓男子找表哥(圖)到銀行領錢，行員驚覺有異，通知警方到場，意外查獲表哥通緝身分。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後確認陳是要提款投資餐廳，但是其他問題都是由「表哥」熱情回答，警方擔心陳被詐騙，當下立刻查驗雙方身分，沒想到資料顯示，饒姓男子因涉嫌詐欺未到案開庭，早在2024年10月份就遭到桃園地檢署發布通緝，警方當即上銬逮人。

警方憂心是詐騙行為，所以請陳放棄提領70萬現金，並將2人帶回派出所，事後分開詢問，陳姓男子堅持沒有被騙，領錢就是要投資，饒姓男子就是陪陳去領錢而已，沒想到卻險被誤認為車手，但也因此通緝身分曝光。

中山分局呼籲，民眾如遇案受偵查、審判，應確認戶籍地、現住地或司法文書送達地址能否按時收到司法文書，並依相關機關通知到案，以免遭到通緝。