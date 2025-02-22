盧比歐「反對強行改變台海現狀」　綠委曝2意義：外交辭令上非常強烈

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國國務卿盧比歐昨受訪時，被問到如果中國對台灣採取行動，美國是否將保衛台灣時表示，美國反對任何形式的脅迫或強行改變現狀。美方不尋求引發衝突，也不希望看到衝突。他也提到，不會放棄支持台灣參與國際論壇。對此，綠委王定宇今（22日）表示，在外交辭令上，強烈反對、深刻關切都有特別意義，當華府釋放這樣的訊息，作為麻煩製造者的中國當然要分析盧比歐談話傳遞的意義，這對台海和平穩定、嚇阻中共的野心，都非常重要。

盧比歐昨天受訪，被問到如果中國對台灣採取行動，是否會出兵協助防衛台灣。盧比歐表示，美國反對任何形式的脅迫或強行改變現狀。這樣的態度很清楚，盧比歐長期友台，擔任參議員時就多次提出台灣安全、外交議題提案。

王定宇指出，盧比歐現擔任主掌美國對外政策的國務卿，對台安全當然非常關心，在外交辭令上，強烈反對、深刻關切都有特別意義，此次國務卿表達強烈反對中共以武力改變台海現狀。

王定宇強調，一方面感謝華府的好朋友們，台灣安全當然自己也要努力。但當華府釋放這樣的訊息，作為麻煩製造者的中國當然要分析盧比歐談話傳遞的意義，是否會動手、協助還是有什麼動作，這對台海和平穩定、嚇阻中共的野心，盧比歐代表美國政府的態度都非常重要。

隨即美國參議院外委會主席在X（推特）推文，表達美國從未承認中國對台灣的主張。王定宇認為，這個推文以及盧比歐的宣示一前一後，相當有默契，也強調會盡一切努力支持台灣，這對台灣當然是正向外交發展。

王定宇強調，台灣要作好保護自己的準備跟決心，內部黨派紛爭不要影響國家安全，外部盟友了解台灣的重要跟人民努力，相信這是嚇阻侵略者野心最重要的方法。