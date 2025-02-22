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嘻哈歌手談補助「合法的飯不要嗎？」　她批：沒感恩的心憑什麼

▲中國國民黨北市議員游淑慧。（資料照／記者陳家豪攝）

▲中國國民黨北市議員游淑慧。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍先前提案大幅刪減公視預算，接著又針對政府補助款，要藝文界「丟掉要飯的碗」，此話引來正反立場激烈交鋒。民進黨最近則邀請嘻哈歌手楊舒雅談補助金，其中「合法的飯你不要嗎？」一句話，讓國民黨北市議員游淑慧今（22日）不滿在社群平台痛批，這種沒有感恩的心態憑什麼。

游淑慧今日在臉書發文提到，民進黨青年部昨日晚間推出全新社群企劃「我的錢呢！」，第一支影片由嘻哈歌手楊舒雅錄製，而楊舒雅表示，政府的補助本來就是要給音樂人的錢，「啊我本來就是要來要飯的嘛，怎麼了嗎？合法的飯你不要嗎？」。▲饒舌歌手楊舒雅「合法要飯說」炎上　嘻哈版鄉民：世界奇觀。（圖／翻攝民進黨青年部）

▲嘻哈歌手楊舒雅談補助款提到，「合法的飯你不要嗎？」。（圖／翻攝民進黨青年部）

游淑慧表示，有人說楊舒雅其實是民進黨立委伍麗華的助理，但不管楊舒雅的身分如何，光這段話本身，游淑慧不禁想問，大家認同嗎？她反批，只想請問那所謂「合法的飯」，有誰可以拿到？都給誰拿了呢？拿多少才夠？

針對楊舒雅的言論，游淑慧認為，或許講出少數習慣拿補助人的隱藏心態就是，「政府的錢不花白不花、不拿白不拿，而且就該給我，怎麼樣？」

為此，游淑慧感慨，拿到資源的人，可能不用思考錢從哪來的？也無需思考別人有沒有拿到，但政府補助的錢那裡來的？政府的補助該給誰？這是每個政治人物要念茲在茲，自己要憑著良心去分配考量的事。

游淑慧指出，政府補助的錢來自於人民的納稅錢，補助的是弱勢族群的話，她沒有意見，因為社會該互助，但對於產業，不論是農業、藝文業或影視業，政府該做的是投資不是補助。

游淑慧進一步說明，補助是單純給予，例如，給予身障朋友、弱勢、多子家庭，但對於產業界，政府應該改以投資思維，受補助或投資的對象，必須能提高產業競爭力和產業實力。

至於，如何評估投資標的？游淑慧強調，有效的政策配合、具體的指標評估，最後接受資源者者要有KPI或表現，像電影《餘燼》描寫白色恐怖，符合民進黨價值觀，獲政府5千多萬元補助，票房卻僅577萬元。

游淑慧質疑，補助或投資這部片的意義是什麼？彌補製片商的票房收入嗎？因為這個電影本身不是拍給觀眾看的，是拍給民進黨看的，所以電影票房就由民進黨政府來買單嗎？

游淑慧表示，即便不看票房，也要看藝術或文化價值，然而，這部電影有提高台灣電影的產業競爭力？或者獲得專業肯定？事實上，該電影劣評如潮，被影評人批得體無完膚。

「反觀2008年上映的海角七號電影，票房5.3億，它雖拿到事後的票房獎勵金1億，然而這是有票房才有獎勵，但拍攝製作的費用，政府的輔導金，只補助了500萬，輔導海角七號500萬，創造5.3億的票房和佳評如潮，補助餘燼5000多萬，創造577萬票房。」

游淑慧痛批，核准給錢的官員要不要踹共，你們給錢的標準？她認為，陳玉珍委員說，「丟掉要飯的碗」，或許話說的有點太重，但拿到補助的人，如果心裡如同楊舒雅態度覺得，國家的錢不要白不要，或是這種「就該給我的心態」，很多人也會問你憑什麼？

游淑慧強調，政府做政策補助，提高台灣文創產業的競爭力，大家仍支持，但把錢撒到「三無人士」上，沒有感恩、沒有需要、沒有KPI，繳稅的人民吞得下嗎？

最後，游淑慧說，民眾繳稅的時候，並沒有同意政府可以任意去亂發、亂補助，拿大家的錢，去當政客的人情，經過一手後，變成別人碗裡的合法飯，合法的飯，誰都想要，但誰拿到了？

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