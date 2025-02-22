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威脅國安！川普下令限縮「中國在美投資」　包括半導體、AI領域

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲ 川普下令限縮中國在戰略領域投資。（圖／路透）

文／中央社

白宮官員指出，美國總統川普今天簽署一份備忘錄，指示美國外來投資審查委員會（CFIUS）限縮中國在戰略領域的投資。

路透社引述這名官員說法報導，這份國安備忘錄旨在促進外國投資，同時保護美國國安利益不受像中國這樣的外國對手威脅。

這名官員指出，這份命令稱中國「利用我國資本和創新能力來資助並現代化其軍事、情報及安全行動，對美國國安構成直接威脅」。

這名官員表示，根據這份指令，美國將制定新規範，「遏止中國等外國對手利用美國的資本、技術和知識，確保唯有符合美國利益的投資才會被允許」。

這名官員還說，川普政府將考慮對美國在中國敏感技術領域的投資實施新的限制或擴大限制，包括半導體、人工智慧、量子、生物技術、航空航太等。

這些舉措恐加劇美中經濟緊張關係；川普先前對中國進口商品加徵關稅，作為第二個任期剛開始的一系列舉措一環。

美國外來投資審查委員會負責審查外來投資的國安風險，已經監督到中國在美投資大幅減少。

根據紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）調查，中國年度投資已從2016年的460億美元減少到2022年的50億美元。（譯者：李佩珊／核稿：張曉雯）

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