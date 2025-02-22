路透：川普政府解凍53億美元外援　豁免名單「含台灣8.7億」





▲ 川普政府釋出被凍結的外援。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普政府據報已釋出先前凍結的53億美元外援資金，主要用於國際安全及反毒計畫。國務院批准的豁免名單中包括對台灣8.7億美元安全援助，其他對象則有菲律賓、烏克蘭等國，不過人道救援項目資金極為有限。

《路透》報導，川普一個月前一上任便下令暫停所有外援資金90天，影響範圍涵蓋全球飢荒救助、疾病防治及難民庇護計畫，美國官員及國際人道組織爭相尋求豁免。

國務卿盧比歐曾稱，所有外援皆須符合川普的「美國優先」政策，1月下旬宣布豁免中東主要盟友以色列、埃及與包括糧食在內的人道主義援助，放行相關經費。

《路透》獨家取得截至13日獲批准的新一波243項豁免清單，總額達53億美元，其中逾41億美元用於國務院政軍局（Bureau of Political-Military Affairs）項目，該機構負責監督對他國及組織的武器銷售與軍事項目；其他豁免則與川普打擊移民及阻止非法麻醉品流入美國的努力有關，包括致命鴉片類藥物芬太尼。

名單顯示，安全豁免包括用於台灣的8.7億美元、用於菲律賓安全部隊現代化的3.36億美元，以及為烏克蘭國家警察及邊境防衛隊購買防彈衣及裝甲車的2150多萬美元。

非安全領域最大豁免則是向美國「總統愛滋病緊急救援計畫」（President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR）提供的5億美元經費，這是美國對抗愛滋病的代表性項目，主要資助非洲醫療保健服務，號稱拯救數百萬人性命。

《路透》無法確認是否有其他不在名單上但已獲批准的豁免項目，國務院發言人對此未回應置評請求。