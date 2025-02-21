川普澤倫斯基連日罵戰　賴士葆示警賴政府：倚美抗中小心淪棄子

▲川普連日交鋒澤倫斯基，賴士葆示警賴政府「倚美抗中會不會成棄子」。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普近日指責烏克蘭掀起戰火，更指責總統澤倫斯基無能、是獨裁者，美烏關係急轉直下。對此，國民黨立委賴士葆21日表示，川普上任後快速打掉過去的承諾，這幾天澤倫斯基的際遇讓人瞠目結舌，證明烏克蘭徹底被美國拋棄，賴政府要細思倚美抗中政策，會不會成為賣台棄子，不應毫無戒心。

賴士葆21日在臉書表示，川普上任，重塑世界秩序與氛圍，快速打掉過去對盟友的承諾，顛覆遵守民主正義的準則，一切以讓美國再次偉大為最高考量，這幾天澤倫斯基的際遇讓人瞠目結舌，拜登時代斥責俄國入侵烏克蘭，聯合歐盟制裁俄國、軍援烏克蘭，如今美俄卻要聯手在地緣政治利益與投資方面合作。

賴士葆感嘆，回首過去拜登時期，澤倫斯基被簇擁到美國國會演說，接受數千億美國及歐盟軍援，現在被川普指責是為未經選舉的獨裁者、想靠軍援撈油水、民調只有4％、不應該發動這場根本不會贏的戰爭等等，這些指控都證明烏克蘭徹底被美國拋棄了。

賴士葆說，賴清德要與民主陣營締造非紅供應鏈，過去台積電到美國建廠，強調不會帶走核心技術，現在川普上台，台積電的先進製程加速到美國建廠，迎合美國優先讓美國再度偉大，「看看烏克蘭的教訓，如今面臨失去領土、殘破家園、死傷無數，還要回應川普追討用一半稀土的礦權還過去美國的軍援」。

賴士葆最後說，法國總統馬克宏將與川普見面，馬克宏聲稱會提醒川普，「向普丁友好示弱，等於向北京釋放戰略信息有權入侵台灣」，川普一切以美國優先，在他心中，台灣與中國是筆尖與桌面的實力原則考量，民主與否根本不是重點，從他對普丁、金正恩的示好就是證明。川普說過台美相差幾千英里，路途遙遠，難以軍援，「我們不願步上烏克蘭的後塵，但是賴政府要細思絕對的倚美抗中政策，會不會成為賣台棄子，不應該毫無戒心。」