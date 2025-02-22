來自大谷翔平的故鄉！日本「前澤牛」首登台中

▲台中市政府農業局21日與日本岩手縣攜手舉辦永續農業研討會 。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府農業局21日與日本岩手縣攜手舉辦永續農業研討會，期以促進台日農畜產業發展。會上特別端出被譽為日本夢幻級和牛的「前澤牛」，並由台日主廚碰撞料理火花，交流兩地飲食文化及食材特點魅力。

農業局技正林春良表示，台灣與日本在農業交流合作已有深厚基礎，岩手縣位於日本東北地區，因擁有豐富自然資源而被稱為「黃金之國」，台中農畜業也十分出色，希望透過台日業者技術交流與經驗分享，激發出更多創意，提升產品價值。

▲被譽為日本夢幻級和牛的「前澤牛」登入台中 。（圖／記者游瓊華攝）

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，永續農業研討會可謂是台中農畜產業ESG成果的展現，從上游生產的稻米達人、養豬青農、自動化設備業者及各地區農會等，而中下游負責批發零售的業者及餐廳，則是將台日優秀產品行銷販售出去的功臣，展現出台中鍋烤美食的實力。

此外，台中有越來越多餐廳注重從產地到餐桌的食安以及永續低碳，例如選用台中豬農飼養的好豬隻及在地蔬果、好米，大幅降低食材的輸送成本和碳排放，創造消費者、供應商、生產者三贏。

岩手縣廳農林水產部技師菊地雄大說明，岩手縣面積廣大僅次於北海道，擁有豐富的自然資源及美景，現臺灣已可直航至岩手花卷機場，歡迎前來享用著名的和牛、海鮮及岩手產的美酒。