7大法官人選遭立院封殺　總統府再啟動提名作業

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

目前司法院大法官含院長、副院長缺額7人，總統府發言人郭雅慧今（21日）表示，為維繫國家憲法機關正常運作，總統賴清德指示啟動司法院大法官提名作業，並以公開的方式、開放的態度，對外廣徵優秀人才。

立法院於去年12月24日進行大法官人事同意權案投票，7名大法官被提名人遭在野黨全數封殺，而原本預估獲白營力挺的「廢死派」大法官提名人劉靜怡有望出線，但出現戲劇性變化，51席綠委對劉靜怡投下反對票，因此全數大法官被提名人皆未達57票過半門檻，全數未通過。

當時總統府發言人郭雅慧便表示，尊重立法院審查結果，而為維持憲法法庭正常運作，儘速補實大法官缺額是總統和立法院共同且重要的憲法職責。

郭雅慧今說明，為妥慎進行本次提名，總統已敦請113年司法院大法官提名審薦小組委員，包括副總統蕭美琴、前司法院長賴英照、前司法院副院長謝在全、前大法官林錫堯、前全國律師聯合會理事長陳彥希等5位，繼續襄助114年大法官提名工作。

郭雅慧表示，114年大法官提名審薦小組已在總統府官網公告徵才訊息，總統府並函請相關機關、學校及團體推薦，自即日起至3月3日止，為期11天，歡迎各界踴躍推(自)薦優秀大法官人選。審薦小組將在受理期間截止後進行審薦工作，舉薦賢才，以供總統核擇提名，惟其中並為正、副院長的大法官依例不在審薦範圍內。

總統府表示，已將徵才訊息及推（自）薦書電子檔等相關資料刊登於官網首頁「公告」專區，供各界下載使用。請於114年3月3日以前，將推（自）薦書及相關文件以掛號郵寄至100006台北市中正區重慶南路一段122號總統府「114年司法院大法官提名審薦小組」收，洽詢電話為：(02)2320-6131、6133。